Dağtekin, ortak payda vurgusu

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman’ın her alanda kalkınması ve verimliliğin artması için kurumlar arası işbirliğin önemine dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde kurulan Adıyaman Platformu’nun ilk toplantısının gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Dağtekin, Vali Aykut Pekmez başkanlığında gerçekleşen toplantıya milletvekilleri, siyaset, bürokrasi, iş ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığını söyleyerek,"Her alanda gelişen bir Adıyaman için şehrin tüm dinamikleriyle çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Adıyaman ekonomisinin tarımsal üretim ve tarım sektörü ile kalkınacağını söyleyen Başkan Dağtekin, "Tarım, Adıyaman’da en çok konuşulan ve her bir vatandaşımızın fikir beyan ettiği alanlardan biridir. Bu yönüyle de tarımın ilimiz için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.Şu anda en büyük eksikliklerimizden biri de sulama projeleri. Hali hazırda inşatları devam eden ve Adıyaman’ın hem tarımsal sulamaya hem de enerji üretimine önemli katkılar sağlayacak Koçali, Gömükan ve Çetintepe gibi barajlarımızın tamamlanmasıyla Adıyaman’ımız adeta tarımsal üretim seferberliğinin merkezi konumuna gelecektir. Özellikle son dönemlerde bazı kurumlarımızla yaptığımız istişare toplantılarında bizleri heyecanlandıran çalışmalara bizzat şahit oldum. Bunların uygulanabilirliği noktasında yoğun gayretler söz konusu. Buradan kurum müdürlerimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. İstiyoruz ki, Adıyaman’ın kalkınmasında tüm paydaşlarımızla mobilize olalım. Zira birlik beraberlik içerisinde kısa vade de bir yol haritası oluşturmamız gerekiyor. Allah’ın izniyle bizler bu birlik ve beraberlik ve ortak akılla sorunlara ve çözüm yollarına odaklanmamız halinde hedeflerimize kısa zamanda ulaşacağız. Elbette bu hedefler doğrultusunda çiftçilerimizin sosyoekonomik durumunu iyileştirmek gayesiyle stratejiler belirlememiz gerekiyor.Sivil toplum kuruluşları, üniversite, tarım örgütleri ile bir platform çatısı altında istişarelerimizi yapmaya başladık. Bu toplantılarımız gerçekten verimli geçiyor. Dolayısıyla kurumlar arası istişarelere ağırlık vermeye başladık. Allah’ın izniyle bu toplantılarımız istikrarlı bir şekilde devam edecek” şeklinde konuştu.

Adıyaman’da yetiştirilen bademlerden de bahseden Başkan Dağtekin, “Katma değeri yüksek olan bademciklikte Adıyaman, rekoltede Türkiye ortalamasına göre birinci sıradadır. Bademin Adıyaman için daha rantabl olabilmesi ve bu üründen daha üst noktada faydalanabilmek için AR-GE çalışmaları üzerinde durmamız gerekiyor. Özellikle entegre tesislere büyük ihtiyaç vardır. Bu alanda yapılacak çalışmalar ve projelendirmelerle ilgili müdürlüğümüz ciddi gayretler ve somut adımlar atmasıyla, badem rekoltesi bir önceki yıllara oranla büyük bir artış gösterdi. Daha önce 4-5 bin ton olan bademdeki rekoltemizşimdilerde 10 bin tonun üzerine çıkmıştır. 2013’te 3 bin 500 dekar olan badem üretim alanımız, hükumetimizin uyguladığı eylem planı sayesinde 70 bin dekarın üzerine çıkmıştır. Hedefimiz ise 2023’e kadar 100 bin dekara ulaşmaktır. Üretimin artırılması, geleneksel ürünlerin katma değerleri yüksek ürünler haline getirilmesinin teşvik edilmesiyle markalaşma ve coğrafi işaret çalışmalarına hız verilecektir. Adıyamanlı kardeşlerime şu çağrıyı yapmak istiyorum, ilimizin istihdamına katkı sağlayacak her ne projeler varsa rahatlıkla bizlerle paylaşabilir, görüşlerini aktarabilirler. Aynı şekilde sorunların yerinde tespiti ve fikir alışverişinde bulunmak isteyen tüm vatandaşlarımızın davetine icabet etmek bizim boynumuzun borcudur. Adıyaman’ımızın geleceği, Adıyaman’ımızı kalkınması, Adıyaman’ımızı refahı için elimizi hatta gövdemizi ve başımızı taşın altına koymaya hazırız. İktidar partisi olarak Adıyaman’ın istihdamına katkı sağlayacak hem tarım alanında hem de diğer sektörlerde yapılacak tüm çalışmaların sonuna kadar destekçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.