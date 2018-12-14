"Dağlarda 700 terörist kaldı"

KASTAMONU (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Toplam 700 terörist kaldı dağlarda. Hiç merak etmeyin, ayın 15'i itibarıyla kış operasyonları başlatıyoruz. 5 metre kar olsa da canlarını almazsak bu millet bize hakkını helal etmez." dedi.

Bakan Soylu, Taşköprü Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kuvvetli olması gerektiğini söyledi.

Ekonomik, siyasi ve güvenlik istikrarlarına sahip çıkmak zorunda olduklarını dile getiren Soylu, "Kim ne derse desin. Bakın Cumhur İttifakı ile Türkiye yolculuğuna devam ediyor. Hem de net bir şekilde. Bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanımız, bir taraftan Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı'nın devamı ve milletin hizmetinde olabilmesi için, bu istikrarın bozulmaması için her türlü gayreti ortaya koyuyor. Önümüzde seçim var. Önümüzdeki seçimde çok çalışacağız." diye konuştu.

- "Başımıza hangi belayı sararlarsa sarsınlar, mücadele edeceğiz"



Türkiye'nin sandıkla oyla ve demokrasi ile ayakta durduğuna işaret eden Soylu, şöyle devam etti:

"Yoksa 2 güne bizi düşürürlerdi, kuvvetliyiz, güçlüyüz. Millet iradesi güçlü şekilde olduğu için hep birlikte ayakta duruyoruz. 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz var. Sadece 850 bin kilometrekare adına hedeflerimiz yok bizim. Şeyh Şaban-ı Veli olmak üzere bütün ölenlerimizin ve bütün büyüklerimizin sözlerini dünyaya hakim kılabilme, hayatını, hedefini, kültürünü, medeniyetini dünyaya hakim kılma hedefimiz var. Biz bundan vazgeçmiş değiliz, yolculuğumuza aynen devam edeceğiz. Onun için kuvvetli olmalıyız, onun için güçlü olmalıyız, hiç endişeniz olmasın. Başımıza hangi belayı sararlarsa sarsınlar onlarla mücadele edeceğiz."

Bu coğrafyada ayakta durmanın en önemli şifresinin çalışmak olduğuna işaret eden Soylu, şunları söyledi:

"Çok çalışmalıyız. Eğer dünyadaki diğer ülkelerin insanları 10 saat çalışıyorsa biz 16 saat, 17 saat, 18 saat çalışmalıyız. Bizim yükümüz sadece ailemize, çocuğumuza çoluğumuza değildir. Bizim yükümüz bu medeniyeti ve şu anda ülkenin istikrarı için gözünü kırpmadan şehit olan evlatlarımıza olan borcumuzdur. Biz birbirimizden aldığımız kuvveti sadece bu coğrafya için kullanamayız. Dünyanın huzurunu altüst etmeye çalışıyorlar. Güçlü olduğumuz sürece onlara bu fırsatı vermeyiz. Kafkaslar'da, Balkanlar'da vermeyiz. Etrafımızdaki coğrafyada ne çektiğimizi sizler biliyorsunuz, fırsatını bulsalar tepemize binecekler. Fırsatını bulamıyorlar."

Bakan Soylu, kimseye istismar için fırsat vermeyen bir Türkiye'yi hep birlikte sağlayacaklarını belirterek, "Öyle teröre de aman vermeyeceğiz, fırsat vermeyeceğiz. Hani çıksınlar ya... Toplam 700 terörist kaldı dağlarda. Hiç merak etmeyin, ayın 15'i itibarıyla kış operasyonları başlatıyoruz. 5 metre kar olsa da canlarını almazsak bu millet bize hakkını helal etmez. Onun için hiç endişe etmeyin. Uyuşturucu meselesi ile de mücadele ediyoruz. 21 bin 600'ün üzerinde uyuşturucu satıcısını tutukladık, hapse gönderdik bu sene." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yılın ilk 4 ayında yüzde 8 artıştan yüzde 5 azalmaya düştük"



"Trafik terörü" ile de mücadele etiklerini aktaran Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne olursunuz, birbirinize yardımcı olun. Geçen yıl 7 bin 500 kişi trafikte can verdi. Bu yıl ilk 4 ay kötü başlamıştık, bana kızıyorlardı, denetimleri çok yaptırıyorsun diye. İlk 4 ay yüzde 8 trafik kazaları ölümlerinde artış vardı. Sonra bunu 'durdurmamız lazım' dedik. Sadece denetimlerle değil, aynı zamanda maket trafik araçları da yaptık ve üzerine lambalar da taktık. Geçen gün kendim de kandım. Yüzde 7'in üzerinde o maketlerin bulunduğu bölgelerde kazalar ve ölümler azaldı. Sadece o değil, bu ayın sonunda bin 500 trafik polisi vereceğiz. Bu yıl itibarıyla 4 bin 500 trafik polisini göreve başlatmış oluyoruz. Trafikte büyük işler yaptık, helikopterle denetim de olmak üzere ve otoyollarda aldığımız tedbirlerle şu anda yılın ilk 4 ayında yüzde 8 artıştan yüzde 5 azalmaya düştük. İnşallah trafik meselesini hep birlikte düzelteceğiz. Kazalarda hayatını kaybedenlerin çoğu emniyet kemeri takılmaması nedeniyle oluyor. Bir de araba kullanırken ne olursunuz cep telefonu kullanmayın. Çünkü konsantrasyonu sağlayamıyoruz. Bunların hepsinde de inşallah başarı sağlayacağız."

(Bitti)



