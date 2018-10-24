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Dağıstanlı dövüşçü Khabib'den Türkçe mesaj

Karma dövüş sanatlarında hafif sıklette İslam'a hakaret eden İrlandalı Conor McGregor'u yenerek dünyanın en çok konuşulan sporcularından olan Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov, sevenlerine Türkçe mesaj gönderdi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 13:34

Karma dövüş sanatlarında hafif sıklette İrlandalı Conor McGregor'u yenerek dikkatleri üzerine çeken ve şu aralar dünyanın en çok konuşulan sporcularından olan Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov, Türkçe öğrendiğini söyledi.

Türkçe konuştu

Moskova'da bir Türk restoranına giden Khabib, "Selamun Aleyküm" dedikten sonra Türkçe konuşarak, "Nasılsın? Benim adım Khabib, senin adın ne?" dedi.

UFC hafif sıklet dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, şu günlerde emekli boksör Floyd Mayweather'a yaptığı meydan okuma ile gündemde. İkili yakın zamanda ringde karşılaşacak.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 13:34
  1. Khabib Nurmagomedov
  2. türkçe

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  • AbdullahAbdullah10 dk önce
    Bilim adamları, teknoloji dehaları Türkçe konuşmadan hiçbir yere varamayız. Böyle kendimizi kandırırız.
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