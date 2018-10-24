Dağıstanlı dövüşçü Khabib'den Türkçe mesaj

Karma dövüş sanatlarında hafif sıklette İrlandalı Conor McGregor'u yenerek dikkatleri üzerine çeken ve şu aralar dünyanın en çok konuşulan sporcularından olan Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov, Türkçe öğrendiğini söyledi.

Türkçe konuştu

Moskova'da bir Türk restoranına giden Khabib, "Selamun Aleyküm" dedikten sonra Türkçe konuşarak, "Nasılsın? Benim adım Khabib, senin adın ne?" dedi.

UFC hafif sıklet dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, şu günlerde emekli boksör Floyd Mayweather'a yaptığı meydan okuma ile gündemde. İkili yakın zamanda ringde karşılaşacak.