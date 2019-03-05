0553 313 94 23

Dağı delen tünelde deneme patlamaları başladı

Bursa’nın dağ ilçelerine ulaşım için Doğancı Barajı yakınlarında ihale süreci tamamlanan 2 kilometrelik tünelin çalışmaları hızla devam ediyor.

05 Mart 2019 Salı 09:30
Dağı delen tünelde deneme patlamaları başladı

Bursa’nın dağ ilçelerine ulaşım için Doğancı Barajı yakınlarında ihale süreci tamamlanan 2 kilometrelik tünelin çalışmaları hızla devam ediyor. Tünel açımı için özel patlayıcı ile gerçekleştirilen deneme patlatmasında, Doğancı Barajı’nın etkilenip etkilenmeyeceği test edildi. AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, "Tünelin patlatma çalışmalarının bugün ilk kez denemesini gerçekleştiriyoruz." dedi.

 

Uludağ’ın eteklerinde Doğancı Barajı’nın yanında inşa edilecek ve Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık ilçelerine ulaşımı kolaylaştıracak olan tünelde çalışmalar devam ediyor. Tünelin açılması için gerçekleştirilen deneme patlatmaları için 4 delik açıldı. Bu deneme patlatmalar sonucu, Doğancı Barajı’nda titreşim ölçümleri yapılarak, herhangi bir şekilde etkileyip etkilemediği test edildi.

 

Projeye göre Orhaneli yolunun 12. Kilometresinde yer alan tüneli patlatabilmek için piroteknik kaya kırıcı getirilirken çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, “ Dağ bölgemizin en önemli sorunu olan yol sorunu çözecek olan tünel inşaatı başlamıştı. Bir kaç haftadır ana kaya kütlesinin patlatılmasıyla ilgili çalışmalar başlatılmıştı. Alt yapı çalışmaları, teknik inceleme raporlarının alınmasının ardından şuanda patlatma aşamasındayız. Bu tünel ile birlikte dağ bölgemizin yol sorunu kalmayacak. Burası bittikten sonra da proje ihalesi yapılmakta olan ve bu tünel bittikten sonra yapım aşamasına geçilecek olan 3 tünel ve 2 viyadük çalışmamız var.

 

Tünel ile ilgili bilgi aktaran Mesten, " Tünelin patlatma çalışmalarının bugün ilk kez denemesini gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir sürprizle karşılaşmadığımız takdirde asıl patlatma işlemi 10-15 gün sonra yapılacaktır. Giriş ve çıkıştan olmak üzere günde 8 metre açılarak ilerleyeceğiz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:30
  1. Bursa
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ’da öğrencilere “Sağlıklı Nesiller” semineri
    1. Elazığ’da öğrencilere “Sağlıklı..
    2. "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nda..
    3. Mersin GİAD üyeleri, tecrübelerini..
    4. Girişimcilik kursunu başarı ile..
    5. Türk Rus Klasik Müzik Festivali,..
    6. Otomobil yola çıkan atlara çarptı, 3’ü..
    7. Başkan Memduh Büyükkılıç: "Hanımlara..
    8. Kerevitaş 2018 finanasal sonuçlarını..
    9. Breakdansçılar bu yıl Ankara'da..
    10. Büfeden 700 lira ve sigara çaldı,..
    11. Kayseri Şeker, pancar ekimini..
    12. 10 yıldır aranıyordu "Bunun bir şaka..
    13. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işçi..
    14. Havacı askerlere FETÖ gözaltısı
    15. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    16. 23 zincir markete soruşturma
    17. Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki..
    18. ASAT Gençlik ve Spor Kulübü başarıya..
    19. Borsa güne düşüşle başladı
    20. Dolar/TL, 5,3850 seviyesinde işlem..
    21. Şubat’ta TÜFE 0,16 oldu
    22. İki kız kardeş, baba mirası tarihi..
    23. Gram altın 223 lira seviyelerinde
    24. Enflasyona tanzim freni
    25. Sui Generis Tiyatro ‘’12 Öfkeli’’..
    26. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca,..
    27. Afrin'deki taciz ateşine Mehmetçik'ten..
    28. Ankara'da hırsızlık operasyonu
    29. Türk Hava Yolları, 2018 yılına..
    30. İhracat pusulasında ibre yukarı
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! Dünyadan talep yağıyor
    Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! Dünyadan talep yağıyor
    Kriz çıkartacak iddia... Suudi Arabistan'dan jet yalanlama!
    Kriz çıkartacak iddia... Suudi Arabistan'dan jet yalanlama!