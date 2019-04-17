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DAGEM Bölge arıcılarına ana arı ve arı sütü üretimini öğretti

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) ve Gölyaka Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen kursta, bölge halkına ana arı ve arı sütü üretimine yönelik eğitim gerçekleştirildi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 14:59
DAGEM Bölge arıcılarına ana arı ve arı sütü üretimini öğretti

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) ve Gölyaka Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen kursta, bölge halkına ana arı ve arı sütü üretimine yönelik eğitim gerçekleştirildi.


Kursun eğitimleri DAGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu ile Merkez Müdür Yardımcısı, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Arıcılık Programı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Gör. Münir Uçak tarafından verildi. Kursta verilen teorik bilgilerin yanında eğitimlerin her aşaması adım adım uygulamalı olarak da gösterildi. Ana arı ve arı sütü üretimi için doğal mumdan yüssük yapımı, larva transferi, başlatıcı ve besleme kovanlarının ve çiftleştirme kovanlarının hazırlanması, arı sütü üretimi hasadı gibi tüm teknik konuların uygulaması yapıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan DAGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu, “DAGEM olarak hedefimiz bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlama potansiyeli olan arı ürünlerinin üretimini doğru yaklaşımlar ile öğretmek ve bal dışındaki diğer arı ürünlerinin üretimini arttırmaktır. Arı sütü önemli bir pazar payına sahip olmakla birlikte ülke genelinde üretimi az yapılmaktadır. Arı ürünlerinde ürün çeşitliliğini ve üretimini arttırmamız lazım” şeklinde konuştu


Yurt dışından veya tek elden ana arı satın almaya bağlı olarak arı genetik çeşitliliğinin yok olmasının önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Kekeçoğlu, bunun için de bölgesel düzeyde ana arı üretiminin yapılmasının sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi. Bu amaç doğrultusunda DAGEM’in çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Kekeçoğlu, “Daha önce de belirttiğimiz gibi arıcılığın ve arı ürünlerinin aile ve bölge ekonomisine önemli düzeyde katkı sağlama potansiyeli bulunmaktadır. Bu nedenle Merkezimiz, arıcılık eğitimleri ile bölgesel kalkınmaya destek vermeye devam edecektir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 14:59
  1. doğa

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