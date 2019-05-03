Dağdan topladıkları mantarı yiyen 7 kişi zehirlendi
Çorum’un Laçin ilçesinde dağdan topladıkları mantarları yiyen 8 kişi zehirlendi.03 Mayıs 2019 Cuma 09:58
Çorum’un Laçin ilçesinde dağdan topladıkları mantarları yiyen 8 kişi zehirlendi.
Olay, ilçeye bağlı Narlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. adlı şahsın dağdan topladığı mantarları evine getirdi. Mantarları yiyen M.A., S.S., S.T., G.T., S.K., M.A. ve R.T. bir süre sonra fenalaştı. Zehirlenen şahıslar Hitit Üniversitesi Erol OlçokEğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
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