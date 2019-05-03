Dağdan topladıkları mantarı yiyen 7 kişi zehirlendi Çorum’un Laçin ilçesinde dağdan topladıkları mantarları yiyen 8 kişi zehirlendi.

Çorum’un Laçin ilçesinde dağdan topladıkları mantarları yiyen 8 kişi zehirlendi.

Olay, ilçeye bağlı Narlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. adlı şahsın dağdan topladığı mantarları evine getirdi. Mantarları yiyen M.A., S.S., S.T., G.T., S.K., M.A. ve R.T. bir süre sonra fenalaştı. Zehirlenen şahıslar Hitit Üniversitesi Erol OlçokEğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.