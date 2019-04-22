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Dağdan kopan kayalar 5 evi yıktı

Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Taşbaşı köyünde dağın yamacındaki evlerin üzerine yağışlardan dolayı dev kaya parçalarının düşmesi sonucu 5 evde maddi hasar meydana gelirken, olayda 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 15:12
Dağdan kopan kayalar 5 evi yıktı

Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Taşbaşı köyünde dağın yamacındaki evlerin üzerine yağışlardan dolayı dev kaya parçalarının düşmesi sonucu 5 evde maddi hasar meydana gelirken, olayda 3 kişi hafif şekilde yaralandı.


Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Taşbaşı köyünde tepe yamacına kurulu toprak damlı 5 eve gece saat 01.00 sıralarında yağışlardan dolayı dev kaya parçaları düştü. Olayda Hasan Kaya, Hacı Çiftçi, Abdullah Kaya, Bedel Kaya ve Nebi Akbay isimli vatandaşların evleri kullanılamaz hale geldi. Gece yarısı meydana gelen olayda büyük korku yaşayan vatandaşlar evlerinin camlarından dışarı çıkarak canlarını kurtardı. Toprak damlı evlerin damını ve duvarlarını yıkarak içeri giren dev kaya parçaları 3 kişiyi hafif şekilde yaralarken, beşiğinde uyuyan minik Ensar ise şans eseri yara almadan kurtuldu.


Ali Kaya isimli vatandaş gece uykudayken büyük bir gürültüyle uyandıklarını ifade ederek, yaşadıkları korku dolu anları şöyle anlattı:


”Köyde gece yağmur yağıyordu. Biz uykudayken büyük bir gürültüyle uyandık. Yağışlardan dolayı evlerimizin bulunduğu dağdan dev kaya parçaları düştü. Yan yana olan 5 ev yıkıldı. Evimizin damından dev bir kaya içeri girdi. Şuan evimizin ortasında dev bir kaya parçası var. Kayanın düştüğü noktada şans eseri uyuyan yoktu. Damımızda çok büyük bir delik açılmış. Evlerimiz kullanılamaz halde. Yetkililerden yardım elinin uzatılmasını istiyoruz.”


Kürtçe konuşan Remziye Kaya ise gece yarısı yağan yağmurla birlikte dağdan evlerinin üzerine kaya parçaları düştüğünü belirterek, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi.


AFAD İl Müdürü Özgür Bostancı, bölgede bu denli büyüklükte kayaların düşüp kimseye zarar gelmemesinin sevindirici olduğunu ifade ederek, "Yaptığımız incelmeler neticesinde 5 evde ciddi maddi hasar meydana geldi. Daha önce olayın yaşadığı yerde inceleme yaptık. Olayda her hangi can kaybının olmaması bizleri sevindirdi. çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 15:12
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