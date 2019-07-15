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Dağda yaralanan belediye şube müdürü helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Kahramanmaraş’ta, gezinti yapmak amacıyla çıktıkları Berit Dağı’nda düşüp yaralanarak mahsur kalan Büyükşehir Belediyesi Ar-Ge ve Enerji Şube Müdürü Abdurrahman Bağcı, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:09
Dağda yaralanan belediye şube müdürü helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Kahramanmaraş’ta, gezinti yapmak amacıyla çıktıkları Berit Dağı’nda düşüp yaralanarak mahsur kalan Büyükşehir Belediyesi Ar-Ge ve Enerji Şube Müdürü Abdurrahman Bağcı, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.


Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Bağcı bir grupla öğle vakti gezinti amaçlı Berit Dağı’na çıktı. Dengesini kaybeden Bağcı, kayalık bölgede yuvarlanarak yaralandı.


Yanında bulunan eşi ve gruptakilerin cep telefonuyla durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Bağcı ekipler tarafından bulunduğu yerden alındıktan sonra helikopterle Kahramanmaraş Havalimanı’na götürüldü.


Bağcı, buradan 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.


Abdurrahman Bağcı’nın sağ ayağının kırıldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:09
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