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Dağda mahsur kalan kişileri jandarma kurtardı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde gezmek için gittikleri Erikli Tepesi’nde otomobilin kara saplanması sonucunda mahsur kalan 2 kişiyi jandarma ekipleri kurtardı.

30 Aralık 2018 Pazar 00:53
Dağda mahsur kalan kişileri jandarma kurtardı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Erikli Tepesi Cansuyu bölgesi mevkiinde meydana gelen olayda Pirali Gürhan ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, Gürhan idaresindeki 41 SS 701 plakalı otomobil ile gezmek için Erikli Tepe bölgesine çıktı.

Bir süre bölgede araçla dolaşan vatandaşlar yağan kar sebebi ile yolun kapanması sonucunda dağda mahsur kaldı. Kapanan yoldan geçmek isteyen vatandaşların çabası sonucunda ise otomobil kara saplandı. Bir süre kendi imkanları ile otomobili saplandığı kardan çıkartmaya çalışan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri yetişti

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracı saplandığı kardan çıkartmak için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrasında otomobil, saplandığı kar içerisinden askeri araç yardımı ile çıkartılmaya çalışıldı. Askerlerin de çabaları ile araç saplandığı yerden çıkartıldı. Vatandaşlar daha sonra jandarma ekipleri eşliğinde şehir merkezine indirildi.

Kendisini kurtaran ekiplere hatıra fotoğrafı çektirdi

Jandarma ekiplerine kendilerini kurtardığı için teşekkür eden ve kendileri ile hatıra fotoğrafı çektiren otomobil sürücüsü Gürhan, “Gölcük Erikli Tepe mevkiinde aracımızın kara saplanması sonucunda mahsur kaldık. Sağ olsunlar jandarma ekiplerimizi yardımımıza koştular, sağ salim bir şekilde aracımızı çıkarttık ve kendimizi de sağlama aldık” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 00:53
  1. Kocaeli
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