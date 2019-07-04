Dağda mahsur kalan keçileri AKUT kurtardı Ankara’nın Nallıhan ilçesinde kayalıklarda 5 gündür mahsur kalan 4 keçi, AKUT ekibi tarafından kurtarıldı.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde kayalıklarda 5 gündür mahsur kalan 4 keçi, AKUT ekibi tarafından kurtarıldı.

Nallıhan’da 5 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçilerin yardımına AKUT ekibi yetişti. Keçi sahipleri keçileri kayalıktan indiremeyeceklerini anlayınca yardım istedi. Yardım talebi üzerine AKUT Ankara ekibi, mahsur kalan 4 keçiyi güvenli alana tahliye etti.

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