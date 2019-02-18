0553 313 94 23

Dağda mahsur kalan belgesel ekibi kurtarıldı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde film çekimi için bir dağ köyüne giden belgesel ekibi, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalınca yetkililerinin saatler süren çabasıyla kurtarıldı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:07
Dağda mahsur kalan belgesel ekibi kurtarıldı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde film çekimi için bir dağ köyüne giden belgesel ekibi, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalınca yetkililerinin saatler süren çabasıyla kurtarıldı.


İstanbul’dan Van’a gelen bir belgesel film ekibi, Bahçesaray ilçesine bağlı 3 bin rakımlı Özbeyli mezrasına gitti. Bir hafta boyunca mezrada çekim yapan ekip, il merkezine dönmek isteyince tipi ve kar yağışına yakalandı. Durumu AK Parti İlçe Başkanlığına bildiren film ekibi, şehre inmek için yardım istedi. İlçe başkanı Cumali Sabırlı’nın Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Onur Şatıroğlu’na durumu bildirmesiyle bölgeye bir iş makinesi sevk edilerek belgesel ekibi kurtarıldı.


Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi aştığını söyleyen filmin oyuncularından Emin Güven, “Sonraki gün şehir merkezinde olmamız gerekiyordu. Bu nedenle durumu AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı’ya ilettik. Sağ olsun kurtarılmamız için iş makinelerini gönderdi. Yine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kasım Erva bizi alması için aracını gönderdi. Yanımızda 200 kiloyu aşan ve hepsi çok pahalı malzemeler var. Eğer onların yardımı olmasa zarar görebilirlerdi, biz de zarar görebilirdik” dedi.


Belgesel ekibi, akşam saatlerine kadar süren bir çalışmayla ilçe merkezine ulaştırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 09:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan adayı Aydın: "Amacımız kubbede hoş seda bırakmak, bunun için çalışacağız"
    1. Başkan adayı Aydın: "Amacımız kubbede..
    2. Cep telefonlarında ÖTV iki katına..
    3. Zenit, Fenerbahçe maçı biletlerini..
    4. Minik taraftarlar da tribünde..
    5. Futgolf heyecanı İstanbul Ataşehir’de..
    6. Küresel piyasalar ticaret..
    7. En güvenilir medya isimleri listesi..
    8. Libya'da kaçırılan işçiler serbest..
    9. Mısır firavunu İslâm’ı suçladı
    10. Tüp bebek ve genetik uygulamaların..
    11. Beyaz Gelincik Tunceli’nin ardından..
    12. Başkan Çetin: "Çocuklarınızı spora..
    13. Kazakistan'ın AEB ülkeleriyle ticareti..
    14. Rafadan Tayfa, Bandırmalı çocuklarla..
    15. Serbest piyasada döviz fiyatları
    16. Antalya’da cinayetle biten tartışmanın..
    17. Van’da 44 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
    18. Çin’de 100 fok yavrusu çalındı 
    19. (Özel) Taksim’de engellilerin..
    20. Yüzde 50 zihinsel engelli ama..
    21. Dr. Halil Atılgan’ın 50. sanat yılı..
    22. Biga’da Akıl ve Zeka Oyunları..
    23. Biga Atatürk Anadolu Lisesi “Yarını..
    24. Aydın’dan firar etti, Sivas’ta..
    25. Yunan casusu Türkiye korkusu sardı
    26. Van polisi 2018 yılında 1 milyon 697..
    27. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman saat..
    28. Dağda mahsur kalan belgesel ekibi..
    29. Kayserispor’un 8 maçlık serisi
    30. Aydın’da okumak için engel kalmadı
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!