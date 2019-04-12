Dağda mahsur kalan 2 arkadaş kurtarıldı Muğla'da, kamp için çıktıkları dağda susuz kaldıkları için halsiz düşen 2 kişiye AKUT ekipleri ulaştı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamp için çıktıkları dağda susuz kaldıkları için halsiz düşen 2 arkadaş kurtarıldı. Konacık Mahallesi'ndeki Oyuklu Dağı'na çıkan Doğanay Kartal (23) ve arkadaşı Pınar Uslu (21), bir gece bölgede kamp yaptı. Sabah kalktıklarında yaktıkları ateşin içme suyu bidonunu erittiğini gören Kartal ile Uslu susuz kaldıkları için bölgeden ayrılmaya karar verdi. Uzun süren yürüyüşün ardından susuzluktan halsiz düşen 2 arkadaş, güvenlik güçlerini arayarak yardım istedi. Doğanay Kartal ve Pınar Uslu, irtibata geçtikleri AKUT ekiplerinin bölgeye ulaşmasıyla bulundukları yerden kurtarıldı. AKUT Operasyon Merkezi'ne getirilen arkadaşlara yiyecek ve içecek ikram edildi. Kartal ve Uslu, kendilerine yardım eden ekiplere teşekkür etti. AKUT Bodrum Lideri Sadettin Uslu da ihbar üzerine ulaştıkları bölgede 2 arkadaşı güvenli şekilde kurtardıklarını ifade etti.

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