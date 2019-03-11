0553 313 94 23

Dağda kaybolan kadını 27 saat sonra iz takip köpekleri buldu

Muğla’nın Datça ilçesinde kızıyla birlikte ot toplamak için gittiği dağda kaybolan 68 yaşındaki kadın, 27 saat sonra kaybolduğu noktadan 5 kilometre ilerideki kayalıklarda iz takip köpekleri tarafından sağ olarak bulundu.

11 Mart 2019 Pazartesi 21:29
Dağda kaybolan kadını 27 saat sonra iz takip köpekleri buldu

Muğla’nın Datça ilçesinde kızıyla birlikte ot toplamak için gittiği dağda kaybolan 68 yaşındaki kadın, 27 saat sonra kaybolduğu noktadan 5 kilometre ilerideki kayalıklarda iz takip köpekleri tarafından sağ olarak bulundu.


Datça ilçe merkezinde ikamet eden 68 yaşındaki Emine Özer, dün sabah saat 10.30 sıralarında piknik yapmak için kızı Nuket Aydın, damadı ve torunlarıyla 20 kilometre uzaklıktaki Aşlama mevkiindeki ormanlık alana gitti. Saat 16.00’ya kadar piknik yapıp eğlenen anne Emine Özer ve kızı Nuket Aydın, "tilkicik" otu toplamak için ormanlık alana girdi. Annesiyle farklı yönlere ayrılan Nuket Aydın, bir süre sonra buluşma noktasına geri döndüğünde annesini bulamayınca telaşa kapıldı. 5 kişilik ailesiyle birlikte yaklaşık yarım saat annesini arayan Aydın, bir sonuca ulaşamayınca jandarmayı arayarak yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine jandarma ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Domuz Çukuru ile Aşlama mevkileri arasında aranan yaşlı kadının bulunması için diğer ekiplerden de destek istendi. Gece ilerleyen saatlere kadar devam eden ancak karanlık nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Aramalara jandarmanın yanı sıra AFAD, AKUT, UMKE ve Datça Mahalli Arama Kurtarma Gönüllüleri/Acil Müdahale Ekibinin (MAG/AME) yanı sıra İl Jandarma Komutanlığında görevli iz takip köpekleri Merak ve Cevher de katıldı.



Yolunu kaybedince kayalıklara sığınmış


Karadan 200 kişilik ekibin katılımıyla arama çalışmaları devam ederken, denizden Sahil Güvenlik ekipleri ve havadan ise drone ile faaliyet yürütüldü. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalar sonucu 27 saat sonra yaşlı kadın kaybolduğu noktaya 5 kilometre mesafedeki Domuz Çukuru mevkiinde kayalıklarda bulundu. Jandarma ve kurtarma ekipleri tarafından sahile indirilen Emine Özer, Sahil Güvenlik botuna alınarak Datça Limanı’na getirildi. Buradan ambulansa alınan Özer, kontrol amacıyla Datça Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaşlı kadının yolunu kaybedince kayalıklarda bulunan patikaya yöneldiği ve geceyi kayalıklara sığınarak geçirdiği öğrenildi. Yorgun olduğu gözlenen Özer’in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Sevinçle sağlıklı bir şekilde bulunan annesinin Datça Limanı’na getirilmesini bekleyen Nuket Aydın, “Çok şükür annem kaybolduğu bölgenin biraz uzağında bulunan Domuz Çukuru mevkiinde sağ salim ve sağlıklı bir şekilde bulundu. Çok mutluyuz. Bize anneme kavuşmamız noktasında yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 21:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray gol oldu yağdı!
    1. Galatasaray gol oldu yağdı!
    2. İnegöl’de çöp tartışması kanlı bitti:..
    3. Adana’da 5 kişinin cesedi sahilde..
    4. Taşyürek: “Çok zor şartlarda oyuncu..
    5. 7 ilde büyük operasyon: Onlarca..
    6. Irak ve İran arasında 5 mutabakat..
    7. Canan Karatay: Kilo aldırmıyor, doya..
    8. Cezayir'deki gösterilerde bir çocuk..
    9. Salih Bayraktar, spor camiasıyla bir..
    10. Hindistan-Pakistan sınırında çatışma:..
    11. Bisikleti ile otomobile çarpan kız..
    12. Fenerbahçe'de Sivasspor maçı..
    13. Bakan Çavuşoğlu müjdeyi verdi: Çifte..
    14. Mehmet Akif Ersoy’u andılar
    15. Otobüs kazasında yaralanan yaşlı kadın..
    16. Karabük’te 150 üreticiye meyve fidanı..
    17. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    18. Fahrettin Altun'dan Kürtçe "kardeşlik..
    19. Kahveci’den Vergili’ye ziyaret
    20. Sivas'ta 10 bin kişilik istihdam hedefi
    21. Yeşil reçete operasyonunda 9 tutuklama..
    22. Bağdat'ta Yeşil Bölge'nin açık olduğu..
    23. Neto, Sporting Lizbon ile anlaştı
    24. Başkan Vergili Kurtuluş..
    25. Safranbolu’da pazartesi duaları devam..
    26. Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
    27. Dağda kaybolan kadını 27 saat sonra iz..
    28. Ekrem İmamoğlu: “Kentsel dönüşüm kabus..
    29. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “Irak’la..
    30. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    Venezuela'da kritik gelişme! Tümü iptal edildi
    Venezuela'da kritik gelişme! Tümü iptal edildi
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!