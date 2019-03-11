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Dağda kaybolan kadın drone ile aranıyor

Muğla’nın Datça ilçesinde, kızıyla birlikte ot toplamak için gittiği dağda kaybolan Emine Özer’i, 200 kişilik kara ekibinin yanı sıra havadan ve denizden de aranıyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:25
Dağda kaybolan kadın drone ile aranıyor

Muğla’nın Datça ilçesinde, kızıyla birlikte ot toplamak için gittiği dağda kaybolan Emine Özer’i, 200 kişilik kara ekibinin yanı sıra havadan ve denizden de aranıyor.


Datça ilçe merkezinde ikamet eden 68 yaşındaki Emine Özer, dün sabah saat 10.30 sıralarında piknik yapmak için kızı Nuket Aydın, damadı ve torunlarıyla 20 kilometre uzaklıktaki Aşlama mevkiindeki ormanlık alana gitti. Saat 16.00’ya kadar piknik yapıp eğlenen anne Emine Özer ve kızı Nuket Aydın, Tilkicik otu toplamak için ormanlık alana girdi. Annesiyle farklı yönlere ayrılan Nuket Aydın, bir süre sonra buluşma noktasına geri döndüğünde annesini bulamayınca telaşa kapıldı.5 kişilik ailesiyle birlikte yaklaşık yarım sat annesini arayan Aydın, bir sonuca ulaşamayınca jandarmayı arayarak yardım istedi.


Yardım çağrısı üzerine, jandarma ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Domuz Çukuru ile Aşlama mevkileri arasında aranan yaşlı kadının bulunması için diğer ekiplerden de destek istendi. Gece ilerleyen saatlere kadar devam eden ancak karanlık nedeniyle ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı. Jandarmanın yanı sıra AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerinin yanı sıra gönüllü dağlık örgütlerinin de destek verdiği arama çalışmalara, iz takip köpeği Merak’ın da katıldı.


Karadan 200 kişilik ekibin katılımıyla arama çalışmaları devam ederken, denizden Sahil Güvenlik ekipleri ve havadan ise drone ile faaliyet yürütülüyor. Bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceleyen Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, kayıp Emine Özer’in yakınlarıyla bir süre görüştü.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:25
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