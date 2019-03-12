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Dağda kaybolan 69 yaşındaki kadın bulundu

Sahil güvenlik ekiplerinin de destek verdiği çalışmayla bulunduğu yerden alınan Emine Özer'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

12 Mart 2019 Salı 11:10
Dağda kaybolan 69 yaşındaki kadın bulundu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde ot toplamaya gittiği dağda kaybolan 69 yaşındaki kadın bulundu.

Hızırşah Mahallesi'nde yaşayan Emine Özer, kızı Nuket Aydın ile önceki gün öğleden sonra Domuzçukuru Aşlama mevkisine ot toplamaya gitti.

Anne ve kızı bölgede ot toplarken birbirlerinden ayrıldı. Bir süre sonra Nuket Aydın, annesini kaybedince durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, köylülerin de yardımıyla dağlık bölgede arama çalışması başlattı.

İz takip köpekleriyle arama çalışması yürüten ekipler, Özer'in Domuzçukuru sahiline yakın bir alanda olduğunu belirledi.

Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle kurtarma ekiplerinin ulaşmakta güçlük çektiği Özer için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden yardım istendi.

Datça Limanından sağlık ekibiyle bölgeye hareket eden ekipler, burada sahil yapısının geminin yanaşmasına uygun olmadığını belirledi. Bunun üzerine sahil güvenlik ekipleri suya girerek, Özer'i bulunduğu yerden alarak sağlık ekipleri nezaretinde Datça Limanına getirdi.

Emine Özer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:10
  1. adrama kurtarma çalışması
  2. Datça
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