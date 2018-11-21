THY- Euroleague
0553 313 94 23

Dağcılara yaban keçisi sürprizi

Tunceli'de, yeni tırmanış rotaları oluşturup kentin tanıtımına katkı sağlamak için Pülümür ilçesine bağlı bir köyden Munzur Dağları'na çıkan 8 dağcı, 4,5 saat süren yolculukta tesadüfen karşılaştıkları sürü halindeki 70 yaban keçisini görüntüledi- MADOSK üyesi dağcı Mahmut Duymaz,:- "Kentimiz doğa yürüyüşleri için son derece elverişli. Bu yürüyüşlerde yaban hayatını gözlemlemek ve fotoğraflamak büyük keyif"

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:30
Dağcılara yaban keçisi sürprizi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yeni rotalar oluşturmak ve kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla tırmanış yapan 8 dağcı, Munzur Dağları eteklerinde tesadüfen karşılaştıkları yaban keçisi sürüsünü görüntüledi.

Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Tunceli Şubesi ile Munzur Adrenalin ve Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) üyesi dağcılar, Pülümür ilçesine bağlı Karagöz köyünden başlayarak Munzur Dağları zirvesine 4,5 saat süren tırmanış gerçekleştirdi.

Munzur Dağları'nda yeni zirve noktaları belirlemek için yaklaşık 3 bin 200 rakımlı tepeye tırmanan 8 dağcı, rotalarında, dağın eteklerindeki 2 bin 900 rakımda, nesli koruma altında bulunan yaklaşık 70 yaban keçisine rastladı.

Bir süre yaban keçilerini izleyip fotoğraf çeken dağcılar, 3 bin 200 rakımlı tepede belirledikleri noktalardan birine "Şamua 1" diğerine de "Şamua 2" adını verdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu üyesi de olan dağcılar yeni rotaları ve isimlendirmeyi kısa sürede federasyona bildirerek tescillenmesini sağlayacak.

Tırmanışa katılan dağcılardan MADOSK üyesi Mahmut Duymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'nin doğal güzellikleriyle göz kamaştıran kent olduğunu söyledi.

Amaçlarının Tunceli'yi tanıtmak olduğunu belirten Duymaz, "Tunceli'de yeni rotalar oluşturmak ve kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla belirlediğimiz rotalara tırmanışlar yapıyoruz. Bu tırmanışlarda yaban keçilerini görmek, onları izlemek insanın bütün yorgunluğunu alıp götürüyor." dedi.

- "Çok güzel bir sahneydi"

Tırmanış rotası oluşturma çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Duymaz, şunları söyledi:

"Doğa sporları kulüpleri olarak birlikte tırmanışlar düzenliyoruz. Kentimiz doğa yürüyüşleri için son derece elverişli. Bu yürüyüşlerde yaban hayatını gözlemlemek ve fotoğraflamak büyük keyif. Tırmanış yaptığımız rotamızda, karşımızda bir anda beliren yaklaşık 70 yaban keçisini dakikalarca oturup izledik ve fotoğrafladık, çok güzel bir sahneydi. Yaban keçisi sürüsünü görmenin mutluluğuyla zirve yaptık."

Tırmanışı sorunsuz tamamladıklarını belirten Duymaz, kendilerine rehberlik yapan Özgür Aydoğdu'ya ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 14:30
  1. dağcılık
  2. Munzur Dağları
  3. tırmanış
  4. Tunceli
  5. yaban keçileri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere’nin kamu borçlanması beklentinin üzerine çıktı
    1. İngiltere’nin kamu borçlanması..
    2. Ordu'da hurda yüklü kamyonet dereye..
    3. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    4. Bilişim Zirvesi'18
    5. Trump'tan Mercedes, Volkswagen ve..
    6. Instagram'da bunu yapan yandı!..
    7. TBMM KİT Komisyonu
    8. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    9. En fazla kaybettiren BES fonları
    10. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    11. BES fonu istatistikleri
    12. En fazla kazandıran BES fonları
    13. Kategorilerine göre en fazla..
    14. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    15. Kategorilerine göre en fazla..
    16. Gomis, Fenerbahçe'yi resmen açıkladı!
    17. "Boluspor maçı bizim için final..
    18. En fazla kazandıran yatırım fonları
    19. PKK ve DAEŞ takasa girdi
    20. Ibrahimovic'in yeni adresi belli oldu
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!