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Dağcılar, zirve tırmanışı öncesi geceyi kar mağarasında geçirdi

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) üyesi dağcılar, sabahın erken saatlerinde Çungurtepesine yapacakları tırmanış öncesi kar mağaralarında geceyi geçirdi.

02 Mart 2019 Cumartesi 22:08
Dağcılar, zirve tırmanışı öncesi geceyi kar mağarasında geçirdi

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) üyesi dağcılar, sabahın erken saatlerinde Çungurtepesine yapacakları tırmanış öncesi kar mağaralarında geceyi geçirdi.


CİSAD dağcıları, Hakkari 4. Kar Festivali kapsamında sabahın erken saatlerinde Çungur tepesine yapacakları tırmanış öncesi yaptıkları kar mağaralarında geceyi geçirdi. Daha evvel kar mağarasında yatan deneyimli dağcılardan Naci Ertunç ve Süleyman Demirci, kış aylarında yaşam mücadelesi veren dağcılar için kar mağaraları çok önemli bir kuruma alanı olduğunu ifade etti. Ertunç, “Dağcı arkadaşlarımızı bu deneyimden geçmesini sağlamak için kar mağaralarını yaptık. Sabahın erken saatlerinde uyanan dağcılar mağaraların kapısını açarak kahvaltı hazırlığına başladı. Kar mağarasında güzel bir gece geçiren CİSAD dağcıları yaptıkları kahvaltıdan sonra zirve faaliyeti için hazırlık yaptı.Hakkari Valisi sayın İdris Akbıyık’ınimzaladığı zirve defterini yanımıza alarak Çungur(Şivekür) tepesine doğru tırmanışa geçtik. Sayın Akbıyık’ın zirve defterinin ilk sayfasına‘Hakkari ilimizin geleceğinde, turizmde dağcılık sporları önemli yer tutacaktır. Mevcut potansiyellerimiz değerlendirilecek her yerden ilimizin önemli bir lokomotifi olacaktır. Bu uğurda çaba sarf edendağcılık severlere ayrı ayrı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Hakkari’nin geleceği zirvelerdedir’ şeklinde ifadeler yer aldı" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 22:08
  1. doğa

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