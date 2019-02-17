0553 313 94 23

Dağcılar yaralı şahini kurtardı

Spil Dağcılık Kulübü bu hafta yaptığı doğa yürüyüşünde avcılar tarafından vurulmuş bir şahini kurtarıp hayvan barınağına teslim etti.

17 Şubat 2019 Pazar 21:09
Dağcılar yaralı şahini kurtardı

Spil Dağcılık Kulübü bu hafta yaptığı doğa yürüyüşünde avcılar tarafından vurulmuş bir şahini kurtarıp hayvan barınağına teslim etti.


Manisa Spil Dağcılık Spor Kulübü bu hafta sonu faaliyetinde Yuntdağı’nda Güzelhisar Barajı kenarından yürüyüş yaparken bilinçsiz avlanma sonucu kanadından vurulmuş olan yaralı bir şahine rastladı. Dağcılar, yaralı şahini ceketlerinde sarıp taşıyarak Manisa Hayvan Barınağına teslim etti. Barınak yetkilileri şahinin durumunun iyi olduğunu ve bir süre tedavi edildikten sonra yeniden doğaya salınacağını belirtti.


Spil Dağcılık Yönetim Kurulu üyesi Ömer Koyan, “Kulüp olarak sadece doğa yürüyüşü sporu yapmıyoruz, bizim amaçlarımız arasında dağcılık sporu yapmanın yanında doğayı korumak ve çevre farkındalığı oluşturmak da var. Dağlarda gezerken sporcularımıza çevre bilincini de yerleştirip onlarda doğanın korunması konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Yürüyüş esnasında bilinçsizce avlanma sonucu kanadından vurulmuş yaralı bir şahine rastladık. Bu duruma kayıtsız kalamazdık, onu incitmeden yakalayıp kendi ceketimize sarıp taşıdık ve hayvan barınağına teslim ettik. Tekrardan uçma ihtimalinin olması bizi sevindirdi. Avcıların bu tür hayvanları avlaması doğanın dengesi açısından oldukça kötü. Bu tür avlanmalar sonucunda doğaya verilen zarar çok büyük boyutlara ulaşıyor. Bu farkındalığın oluşturulması için bu konuda daha fazla çalışmalar yapılması gereklidir.” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 21:09
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya'da yapılacak başkanlık seçimleri
    1. Endonezya'da yapılacak başkanlık..
    2. Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin..
    3. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    4. B12 eksikliği belirtileri nelerdir?..
    5. Spor Toto 1. Lig: Afjet Afyonspor: 3 -..
    6. Sağ kolda uyuşma neden olur?
    7. Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 -..
    8. Bel düzleşmesi bacak ağrısı yapar mı?..
    9. Dağcılar yaralı şahini kurtardı
    10. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    11. Galatasaray taraftarları deplasmanda..
    12. Sofiane Feghouli’den ligde son 3 maçta..
    13. 22 yıl sonraki randevuyu Fatih Terim..
    14. TSK’dan “KIŞ-2019” Tatbikatı
    15. Galatasaray’da ligdeki seri 8’e çıktı
    16. Galatasaray, bu sezon iki maçta da..
    17. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
    18. Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 -..
    19. Galatasaray bu sezon deplasmanda 5...
    20. Mbaye Diagne eski takımına karşı oynadı
    21. Feghouli attı! Cimbom farka koştu
    22. Belhanda’dan 2 hafta 3 gol
    23. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    24. Balıkesir havalimanı ne zaman açılacak?
    25. Ev ev işgal ediyorlar! Terörist..
    26. Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası
    27. Mersin'de inşaat iskelesi çöktü: 4..
    28. TBF Erkekler Türkiye Kupası Finali’nde..
    29. Basketbol: Toplu sonuç
    30. Pakistan İran'daki terör saldırısı..
    Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi: CHP amblemini hemen sil
    Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi: CHP amblemini hemen sil
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması