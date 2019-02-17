Dağcılar yaralı şahini kurtardı

Spil Dağcılık Kulübü bu hafta yaptığı doğa yürüyüşünde avcılar tarafından vurulmuş bir şahini kurtarıp hayvan barınağına teslim etti.

Manisa Spil Dağcılık Spor Kulübü bu hafta sonu faaliyetinde Yuntdağı’nda Güzelhisar Barajı kenarından yürüyüş yaparken bilinçsiz avlanma sonucu kanadından vurulmuş olan yaralı bir şahine rastladı. Dağcılar, yaralı şahini ceketlerinde sarıp taşıyarak Manisa Hayvan Barınağına teslim etti. Barınak yetkilileri şahinin durumunun iyi olduğunu ve bir süre tedavi edildikten sonra yeniden doğaya salınacağını belirtti.

Spil Dağcılık Yönetim Kurulu üyesi Ömer Koyan, “Kulüp olarak sadece doğa yürüyüşü sporu yapmıyoruz, bizim amaçlarımız arasında dağcılık sporu yapmanın yanında doğayı korumak ve çevre farkındalığı oluşturmak da var. Dağlarda gezerken sporcularımıza çevre bilincini de yerleştirip onlarda doğanın korunması konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Yürüyüş esnasında bilinçsizce avlanma sonucu kanadından vurulmuş yaralı bir şahine rastladık. Bu duruma kayıtsız kalamazdık, onu incitmeden yakalayıp kendi ceketimize sarıp taşıdık ve hayvan barınağına teslim ettik. Tekrardan uçma ihtimalinin olması bizi sevindirdi. Avcıların bu tür hayvanları avlaması doğanın dengesi açısından oldukça kötü. Bu tür avlanmalar sonucunda doğaya verilen zarar çok büyük boyutlara ulaşıyor. Bu farkındalığın oluşturulması için bu konuda daha fazla çalışmalar yapılması gereklidir.” dedi.