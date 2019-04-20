DAGC ve EGC başkanlarından İHA’ya ziyaret

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy ile Erzincan Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanı Barış Yalçınkaya, bir süre önce göreve başlayan İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

EGC Olağan Genel Kurulu için Erzincan’a gelen DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, DAGC Mali Sekreteri İrfan Tarakçıoğlu ve bugün yapılan kongreyle EGC Başkanlığı görevini Muzaffer Koşan’a devreden Barış Yalçınkaya, Akbuğa’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Başkan Feridun Fazıl Özsoy, Ahmet Akbuğa’ya yeni görevinde başarılar dileyerek, “Erzurum’da görev yaptığın süre içerisinde başarılı gazeteciliğinle yerel basına da çok katkıda bulundun. Erzincan’da da başarıların daim olmasını dilerim. İHA gibi uluslararası bir ajansın Erzincan’da bayrağını daha da yükseğe taşıyacağına hiç şüphem yok” dedi.

Ziyarette Barış Yalçınkaya’da hayırlı olsun temennisinde bulunarak, Erzincan basını olarak kente hizmet noktasında bir bütün olduklarını kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa ise, “Yıllarca Erzurum’da bir cemiyet altında beraber görev yaptığım Başkan Özsoy ve Tarakçıoğlu’nu Erzincan İHA’da görmekten dolayı ziyadesiyle memnun oldum. Destekleri için teşekkür ederim. Yalçınkaya’da Erzincan’da saygı duyduğum meslektaşım. Erzincan’a bizde katkıda bulunmak için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz” diye konuştu.