Dağa terk edilen yaşlı eşeğe sahip çıktı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencisi Türkan Ceylan (23), dağda soğuktan ve açlıktan bitkin halde bulduğu yaşlı eşeğe sahip çıktı.

Kentte, üniversite eğitiminin yanında sokak hayvanlarının korunmasına yönelik "Barınak Meleği" adını verdiği sosyal medya hesabı üzerinden faaliyetlerde bulunan Ceylan, vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirerek zorda kalan hayvanların yardımına koşuyor.



Bugüne kadar çok sayıda hayvanın koruma altını alınmasına ya da sahiplenilmesine vesile olan İzmirli Ceylan, Şahinkaya köyü mevkisinde dağa terk edilen, soğuktan ve açlıktan bitkin düşen yaşlı bir eşeğe de sahip çıktı.

Zencefil adını verdiği eşeği, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'ne yerleştiren Ceylan, gözü gibi baktığı hayvana, sosyal medyadan verdiği ilanla, emeklilik günlerini geçirmesi için İstanbul'da çiftlik sahibi bir bakıcı buldu.

- "Zorda kalmış bir hayvan gördüğümde yardım etmeden geçemiyorum"

Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçi bir aileden geldiği için küçüklüğünden beri hayvanları çok sevdiğini ve bu doğrultuda hayvanlarla daha fazla iç içe olmak için veteriner hekim olmaya karar verdiğini belirtti.



Öğrenciliği nedeniyle bulunduğu Elazığ'da, hayvan haklarıyla ilgili faaliyetler de yaptığını ifade eden Ceylan, zorda kalan hayvanlara yardım ettiğini aktardı.

Hayvanları korumak bir sosyal medya hesabı açtığını anlatan Ceylan, bu hesaba gelen ihbar üzerine eşeği bulduğunu, bir nakil aracı ile eşeği güvenli bir yere aldıklarını söyledi.

Kar altında soğuktan donmak üzere buldukları eşeğin, öncelikle tüylerini saç kurutma makinesi ile kurutarak ısınmasını sağladıklarını ardından eşeği sebze ve yemle beslediklerini dile getiren Ceylan, şöyle konuştu:

"Bu hayvan eminim ki yıllarca sahibine yük taşımış, büyük yardımları olmuştur. Bir hayvanı yaşlanınca ve bir gözü görmeyince dağ başına atmak insanlık değildir, bu bizim insanlık ayıbımızdır. Bu hayvanların bir hakkı olduğunu, onların Allah'ın sessiz kulları olduklarını unutmamamız lazım. Zencefil'e sosyal medya hesabından verdiğim ilanla İstanbul'da bir bakıcı buldum. En kısa sürede yola çıkaracağız, yeni yuvasına gidecek. Orada binek hayvanı ve yük hayvanı olarak kullanılmadan özgür bir hayvan olarak çiftlikte yaşayacak."