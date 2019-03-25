0553 313 94 23

Dağ yolunda yangın: Ağaç ev kül oldu

Bursa Uludağ yolunda bulunan bir dağ evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

25 Mart 2019 Pazartesi 09:39
Dağ yolunda yangın: Ağaç ev kül oldu

Bursa Uludağ yolunda bulunan bir dağ evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonucu ahşap ev küle dönerken, alevlerin çevredeki yapılara sıçramaması sevindirdi.


Yangın, merkez Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uludağ yolu üzerinde bulunan bir bağ evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Rüzgarın şiddetiyle etkisini arttıran yangın sonucu ahşap ev küle dönerken, alevlerin ormanlık alana ve diğer evlere sıçramadan söndürülmesi sevindirdi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 09:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış
    1. Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış
    2. CHP'lilerden Bursa'da kepçe ile alkol..
    3. Sektör derin nefes aldı
    4. Kayseri’yi U-17 Türkiye..
    5. Ücretli poşet uygulaması ev..
    6. Tokat'ta FETÖ/PDY operasyonu
    7. 5 yaşındaki Bilal’in feci ölümü
    8. Liseler arası Futsal şampiyonasında..
    9. SUV görünümlü Peugeot Rifter Türkiye’de
    10. İtalyanlar Galata için Türkiye’de
    11. Fuat Akdoğan’dan Ömer Günel’e ağır..
    12. Balık karnında uyuşturucu sevkiyatı
    13. Dünya Latin Dansları Şampiyonu Emek ve..
    14. Meteorolojiden zirai don uyarısı
    15. Tellioğlu; “Tutamayacağım sözler..
    16. Cizre’de araç sele kapıldı: 2 kişi..
    17. Galatasaray, filede kupa için sahaya..
    18. Aydın’da uygulanan ‘fahiş doğalgaz..
    19. Ganyan bayiine dalan çocuk sürücü..
    20. Merkez Bankası'ndan dolar açıklaması
    21. Terör saldırısı sonrası Yeni..
    22. Serbest piyasada döviz fiyatları
    23. Ayvalıklı Taekwondocular Bulgaristan..
    24. Beklenen ’212 Fırsat Garajı’..
    25. Meteorolojiden buzlanma, çığ ve zirai..
    26. Sarıyerliler ünlü sanatçılarla ‘Bahara..
    27. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:
    28. Çöp toplama merkezindeki yangın..
    29. Merkez Bankası, piyasa gelişmelerine..
    30. Didim’de AK Parti Kadın Kolları seçim..
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Yeni Zelanda saldırganının arkasındaki örgütleri açıkladı!
    Yeni Zelanda saldırganının arkasındaki örgütleri açıkladı!
    Erdoğan mitinge katılanların sayısını açıkladı
    Erdoğan mitinge katılanların sayısını açıkladı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    31 Mart seçimleri neden beka meselesi? Serdar Arseven birer birer açıkladı
    31 Mart seçimleri neden beka meselesi? Serdar Arseven birer birer açıkladı
    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya sert uyarı! "Yine sizin yüzünüzden Dünya Savaşı çıkacak"
    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya sert uyarı! "Yine sizin yüzünüzden Dünya Savaşı çıkacak"