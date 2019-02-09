Dağ yamacında mahsur kalan keçiler kurtarıldı Mersin'in Silifke ilçesinde dağ yamacında 12 gündür mahsur kalan 14 keçi, AKUT Mersin Şubesi ekiplerince kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde dağ yamacında 12 gündür mahsur kalan 14 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin Şubesi ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Silifke ilçesi Ovacık Mahallesi kırsalında bir dağ yamacında çok sayıda keçinin 12 gündür mahsur kaldığı bilgisini alan AKUT Mersin Şubesi ekipleri, olay yerine hareket etti. Mahalleye ulaştıktan sonra yaklaşık 5 saatlik bir çalışmayla 14 keçiyi bulunduğu yerden indiren ekipler, keçileri sahibine teslim etti. Keçilerin sahibi ekiplere teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.