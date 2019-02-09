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Dağ yamacında mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde dağ yamacında 12 gündür mahsur kalan 14 keçi, AKUT Mersin Şubesi ekiplerince kurtarıldı

09 Şubat 2019 Cumartesi 17:33
Dağ yamacında mahsur kalan keçiler kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde dağ yamacında 12 gündür mahsur kalan 14 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin Şubesi ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Silifke ilçesi Ovacık Mahallesi kırsalında bir dağ yamacında çok sayıda keçinin 12 gündür mahsur kaldığı bilgisini alan AKUT Mersin Şubesi ekipleri, olay yerine hareket etti.

Mahalleye ulaştıktan sonra yaklaşık 5 saatlik bir çalışmayla 14 keçiyi bulunduğu yerden indiren ekipler, keçileri sahibine teslim etti.

Keçilerin sahibi ekiplere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 17:33
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