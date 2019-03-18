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DAG Teleskobuna yönelik bir proje daha başarıyla tamamlandı

Atatürk Üniversitesi bünyesinde başarıyla yürütülen, Türkiye’nin 2023 vizyon projeleri arasında yer alan ve en büyük temel bilim projesi olan "Doğu Anadolu Gözlemevi"nin (DAG) ileriye dönük optik kalitesini artıracak görüntü düzeltici sistem "Derotator 2"nin (DR2) tasarımı, FMV Işık Üniversitesi-OPAM tarafından başarıyla tamamlandı.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:10
DAG Teleskobuna yönelik bir proje daha başarıyla tamamlandı

Atatürk Üniversitesi bünyesinde başarıyla yürütülen, Türkiye’nin 2023 vizyon projeleri arasında yer alan ve en büyük temel bilim projesi olan "Doğu Anadolu Gözlemevi"nin (DAG) ileriye dönük optik kalitesini artıracak görüntü düzeltici sistem "Derotator 2"nin (DR2) tasarımı, FMV Işık Üniversitesi-OPAM tarafından başarıyla tamamlandı. Son tasarım toplantısı, FMV Işık Üniversitesinin İstanbul Maslak’daki yerleşkesinde, 8 Mart 2019 tarihinde yapıldı.


Toplantıya; Atatürk Üniversitesi adına Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak, ATASAM teknik ekibinden Uzm. Ast. Bülent Güçsav ve Uzm. Ast. Deniz Çöker ile DAG - Odak Düzleme Aygıtları ve AO Sistemi (ODA) Projesi Proje Müdürü ve Danışmanı Prof. Dr. Laurent Jolissaint, FMV Işık Üniversitesi ve OPAM adına Rektör Prof. Dr. Cemal İbiş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Solak, OPAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Onur Keskin ve OPAM teknik ekibinden Müh. Ali Cem Ünal ile Müh. Joackim De Figueiredo katıldı.


DAG ve ODA Projeleri kapsamında yürütülen bu çalışmalarla astronomi, uzay, optik, haberleşme ve savunma sanayi sektörlerine yönelik kritik teknolojiler içeren tasarımlar ve ürünler ortaya çıktı. ATASAM Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak yaptığı açıklamada; "DAG Projesi ile başlayan iki üniversite ve iki merkez arasındaki iş birliği ve ortak çalışmaların başarılı sonuçlarından biri daha tamamlanmış oldu. İki kurum arasında imzalanan protokolle çalışmalara hız verilerek, ulusal ve uluslararası anlamda ortak hizmet verebilecek bir iş birliği ortamı sağladık. Bu kapsamda üretilecek olan bütün tasarımlar, ürünler ve hizmetler, Milli Teknoloji Hamlemize de hizmet edecek ve önemli katkıda bulunacak çalışmaların temelini oluşturacak" dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:10
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