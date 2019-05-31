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Dağ Mahallesi’nde kentsel dönüşüm zamanı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Kentsel dönüşüm projelerimizde esas olan çağdaş ve geleneksel mimariyi bir çizgide buluşturmak olacak” dedi.

31 Mayıs 2019 Cuma 14:05
Dağ Mahallesi’nde kentsel dönüşüm zamanı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Kentsel dönüşüm projelerimizde esas olan çağdaş ve geleneksel mimariyi bir çizgide buluşturmak olacak” dedi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Dağ Mahallesi’nde kentsel dönüşüm turuna çıktı. Beraberindeki kurmaylarıyla birlikte proje sahasında incelemelerde bulunan Başkan Sekmen, adeta parsel parsel gezdiği Dağ Mahallesi’nde vatandaşlarla da bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye’nin gelişmiş şehirlerinin kentsel dönüşüm hamlelerini neredeyse tamamlamak üzere olduklarına dikkati çekerek, “Erzurum kentsel dönüşüm alanında bizimle birlikte büyük bir ivme kazandı” dedi.


“YAPILAR EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞTI”


Erzurum’da ekonomik ömrünü tamamlamış ve çoğu gecekondudan müteşekkil on binlerce yapı bulunduğunu vurgulayan Başkan Sekmen, “Biz göreve geldiğimizde bu rakamlar on binlerle ifade ediliyordu. Yani bu şu demekti; şehrimizde kullanılması kesinlikle tehlikeli çok sayıda yapı vardı ve biz buna kesinlikle seyirci kalamazdık” diye konuştu. Dağ Mahallesi’nin de, ömrünü tamamlamış, çarpık ve sağlıksız yapılardan müteşekkil bir yerleşim merkezi olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmalarıyla hem büyük bir sorunun ortadan kalkacağını hem de sağlıklı konut ihtiyacının giderilmiş olunacağını ifade etti.


“BU SÜREÇTEN HERKES KAZANÇLI ÇIKACAK”


Öte yandan Erzurum’da kentsel dönüşüm kapsamında üretilecek konutlarda çağdaş ve geleneksel mimariyi bir arada tutmaya özen gösterdiklerini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Çevreye duyarlılık bizim en büyük hassasiyetimiz oldu, olmaya da devam edecek. Şehrimizi imar açısından yeniden şekillendirip yapılandırırken, şehrin ve insanımızın beklentileri bizim için elbette önemli olacak. Biz yapılaşma derken beton yığınlarından bahsetmiyoruz. Biz şehrin ruhunu ve dokusunu yansıtan yapılardan bahsediyoruz. Dolayısıyla süreç sonunda Erzurum da dâhil olmak üzere herkes kazanmış ve yine herkesin ihtiyacı giderilmiş olunacak. Hele insanımızın mağduriyeti ki, kesinlikle söz konusu bile olmayacak” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 14:05
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