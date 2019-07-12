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Dağ ilçelerinde yaban mersini yetiştiriciliğine rağbet

Bursa’nın dağ ilçelerinde yaban mersini Üretimine köylülerden büyük rağbet var.

12 Temmuz 2019 Cuma 09:50
Dağ ilçelerinde yaban mersini yetiştiriciliğine rağbet

Bursa’nın dağ ilçelerinde yaban mersini Üretimine köylülerden büyük rağbet var.


Orhaneli ilçesinde birkaç üreticinin 2012 yılında yaban mersini üretimine geçmesinin ardından bu üründen tarlasına ekmek için köylüler il ve ilçe tarım müdürlüklerinin kapılarını çalmaya başladı.



Bursa İl Tarım Ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Orhaneli İlçe Tarım Müdürü Ergin Alkan ve ziraat mühendisleri yaban mersini üretimi yapan çiftçileri ziyaret ederek üretmiş oldukları ürünleri yerinde incelediler.



Orhaneli’de ilk üreticilerden olan Salih Arsil’e ait, 2012 yılında tesis edilen ilk yaban mersini bahçesine gelenHamit Aygül, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen, mevcut çeşitlere göre raf ömrü daha uzun olan ve ithal edilerek temin edilen Ahududu fidanları ile kurulan bahçede incelemelerde bulundu. Aygül, burada alternatif ürünlerden olan başta yaban mersini olmak üzere, aromatik bitkilerin yüksek geliri dolayısıyla çiftçiler arasında giderek rağbet görmesine değinirken, “Burada İlçe Müdürlüğümüz, Bursa Büyükşehir Belediyemiz ve çiftçilerimizin ortaklaşa yaptığı özel bir çalışma olan, yaban mersini üretimi var. Son yıllarda çiftçilerimiz yaban mersini, ahududu, böğürtlen gibi ürünlere ciddi bir yöneliş içindeler. Böyle küçük marjinal alanlarda bu ürünlerin dekar başına geliri yüksek oluyor. Onun için başta çiftçimiz Salih Beyi tebrik ediyor ve yaptığı bu çalışma için teşekkür ediyoruz derken, yaban mersini, ahududu, böğürtlen üretim faaliyetleri ilimiz genelinde devam ediyor. Tesis edilen bahçe alanı 10 bin dönüme yaklaştı. Bu faaliyetler artarak devam edecek. Orhaneli’de bu ürünler yönünden en önemli ilçelerimizden biri. Yaklaşık 600 dekar alanda bu ürünlerin yetiştiriciliği yapılıyor. İnşallah önümüzdeki dönem de böyle dekar başına verimi ve geliri yüksek ürünlere yönelişimiz daha çok olacaktır. Bursa tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin dışında aynı zamanda önemli bir gıda kenti. 4 bin civarında kayıtlı gıda üretimi yapan iş yerimiz var. Bunların çoğunda da bu tür ürünlere ihtiyaç var. Dondurulmuş gıda olsun, diğer üretilen gıdalar olsun onların içerisinde de ahududu, yaban mersini, böğürtlen gibi ürünleri kullanmakta. Bu işten hem alım yapan firmalarımız memnun, hem çiftçilerimiz memnun, hem de devlet olarak bizler memnunuz. Tekrardan emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ dedi.



Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu’ ‘’Her sahada olduğu gibi tarım sahasında da rekabet etmek zorundayız. Alternatif ürünler geliştirmek zorundayız. Alternatif ürünlerde izlenecek yol, mevcut arazinin tam kapasiteyle kullanılması ve bundan da önemlisi dönüm başına düşen verimliliği arttırarak alternatif ürünü zirai ürüne dönüştürülüp ticari bir kazanç getirecek noktaya getirmektir. İlçemizde Salih kardeşimizin örneğinde de olduğu gibi son derece ciddi bir şekilde kapasite kullanımı mevcut. Üst düzeyde verimlilik son derece ciddi bir şekilde kendini gösteriyor” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 09:50
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