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Dağ ilçeleri turizmin gözdesi

Bursa’nın dağ ilçeleri turizmden yavaş yavaş payını almaya başlıyor.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:15
Dağ ilçeleri turizmin gözdesi

Bursa’nın dağ ilçeleri turizmden yavaş yavaş payını almaya başlıyor. Uludağ’ın eteklerindeki kurulu Keles ilçesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen 30 kişilik kampçı grubunu ağırladı. 5 gün boyunca oksijen depolayan doğa tutkunları Keles’e hayran kaldı.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Bursa’nın dağ yöresi Keles’e gelen 30 kişilik grup 5 günlük kampın ardından Bursa’dan ayrıldı. Kendilerine ’Bizim Grup’ adını veren topluluk, Bursa’nın tarihi ve kültürel yerlerini gezdikten sonra Keles’in eşsiz doğasında kurdukları kampla unutulmaz anlar yaşadı. Günde ortalama 40 kilometre yürüyerek, Kocayayla, Gelemiç, Haydar Kaplıcaları, Gavur Mağarası, Baraklı ve Gököz’ü görme fırsatı yakalayan doğa tutkunları bol bol fotoğraf çektirdi.


Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin’i de ziyaret eden grup, Keles’e hayran kaldıklarını ifade ettiler. Keles Belediyesi’nin kırsal turizm ve doğa tutkunlarıyla ilgili yeni projelerini önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:15
  1. doğa
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