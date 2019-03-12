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DAG için yeni imzalar atıldı

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) ile ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜNAM) arasında 5 yıllık bir iş birliği protokolü imzaladı.

12 Mart 2019 Salı 16:43
DAG için yeni imzalar atıldı

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) ile ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜNAM) arasında karşılıklı ortak projeler üretmek ve çalışmalar yürütmek amacıyla 5 yıllık bir iş birliği protokolü imzaladı.

 

ATASAM ve GÜNAM ortaklığında imzalanan protokol ile öncelikli olarak 3 bin metrede bulunan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) binası eksi 40 dereceye kadar dayanıklı hale getirilecek ayrıca yansıma ve ışıma yapmayacak şekilde dizayn edilen güneş hücreleri eklenecek. Buna ek olarak protokolde; DAG binasının çatı formuna uygun eğiklikte, yerli aktif Güneş Enerjisi Sisteminin (GES) tasarımı, üretimi, kurulumu ve çalıştırılmasıyla alakalı iş birliğiyle birlikte GES Test Merkezi gibi ortak projelerde yer alacak.

 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca değerlendirme aşamasında olan bu projenin yanında; ATASAM ve GÜNAM tarafından başlatılacak atmosfer, enerji, astronomi, optik, yazılım ve mühendislik gibi konularda proje ortaklığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulmak üzere hazırlanacak.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:43
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