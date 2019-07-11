DAEŞ’ten skandal video! Sözde Türkiye hücresinden küstah tehdit

Terör örgütü DAEŞ’in kendisini “Türkiye Vilayeti” olarak tanımlayan hücresi ilk kez propaganda videosu yayınladı. 5 örgüt üyesinin Bağdadi’ye bağlılıklarını yineledikleri görüntü kaydında Türkçe konuşan DAEŞ üyelerinden biri Türkiye ve ABD’yi tehdit ediyor.

"Amerika'nın Sesi"nin SITE Intelligence Group adlı kuruluş internet sitesinden aktardığı habere göre DAEŞ'in Türkiye hücresi 5 dakika 2 saniye uzunluğunda bir video yayınladı. 10 Temmuz 2019 tarihli video, DAEŞ'in Türkiye hücresinin yayınladığı ilk propaganda videosu.

Görüntüde biri Türkçe konuşan beş DAEŞ üyesi bulunuyor. Türkçe konuşan DAEŞ üyesinin adının Ebu Katada El Turki olduğu belirtiliyor.

Türkiye ve ABD’yi tehdit etti

Görüntülerde Türkçe konuşan DAEŞ üyesi Türkiye'yi ve “Bugün İslam Devleti'ni Irak ve Şam'da zayıflatarak onun aslanlarının cihatlarını terk edeceklerini düşünüyorsan büyük bir yanılgı içerisindesin” sözleriyle de ABD'yi tehdit ediyor.

Görüntü kaydında yer alan 5 DAEŞ üyesi kaydın sonunda DAEŞ lideri Bağdadi'ye bağlılık yeminlerini tazeliyor.

Bağdadi Türkiye’yi tehdit eden bir video yayınlamıştı

DAEŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin en son 29 Nisan'da görüntülü bir kaydı yayınlanmış, kayıtta DAEŞ lideri örgütün farklı kollarından gelen bazı raporlar olduğu anlaşılan belgeleri incelerken görülmüştü. DAEŞ liderinin hayatta olduğu ve örgütün saldırılarını yoğunlaştırmak için çalıştığı mesajını verdiği görüntünün son bölümünde DAEŞ liderinin elinde “Türkiye Vilayeti” yazan bir belgenin olduğu görülmüştü.

"Ümitsiz bir gösteri"

DAEŞ ve benzeri radikal örgütlerin faaliyetlerini örgütlerin Telegram gibi platformlardan yayınladıkları görüntü ve ses kayıtları üzerinden takip eden ve bu bilgileri haber ve analiz haline getiren SITE Intelligence Group Direktörü Rita Katz, DAEŞ'in Türkiye hücresi tarafından yayınlanan video için Twitter hesabından değerlendirdi. "Videoyu örgüte yeni militan kazandırma çabasının bir parçası" olarak niteleyen Katz, "görüntünün Kafkaslar ve Azerbaycan'da çekilenlere benzer; prodüksiyon kalitesinden yoksun ve düşük çözünürlüklü bir video olduğunu" belirtti.

Nerede çekildi?

Görüntünün çekildiği yere ilişkin bir bulgu olmadığını belirten Rita Katz, yeni görüntüyü örgüt tarafından “ümitsizce tezgahlanan bir gösteri” olarak niteledi

DAEŞ Türkiye'de en son saldırısını 1 Ocak 2017'de İstanbul'daki gece kulübü Reina'yı hedef alarak gerçekleştirmişti. DAEŞ üyesi Özbek asıllı Abdulkadir Maşaripov adlı DAEŞ üyesinin düzenlediği saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmişti.