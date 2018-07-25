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DAEŞ'ten sivillere yönelik saldırı! Ölüler var

Irak'ta DAEŞ'in yaptığı düşünülen 3 ayrı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:24
DAEŞ'ten sivillere yönelik saldırı! Ölüler var

Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinin merkezi Bakuba'da düzenlenen silahlı ve mayınlı saldırılarda 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise kaçırıldığı bildirildi.

Diyala vilayetinde görevli Yüzbaşı Habib Şammari yaptığı açıklamada, Bakuba'nın doğusundaki Zehra köyünde yola döşenen mayının infilak etmesi sonucu köy muhtarının hayatını kaybettiğini söyledi.

Aynı köyde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından açılan ateş sonucu 2 köylünün yaşamını yitirdiğini belirten Şammari, Bakuba kentinin kuzeyinde de çiftçilerin üzerine ateş açıldığını olayda 1 çiftçinin öldüğünü diğerinin ise kaçırıldığını aktardı.

DAEŞ SORUMLU TUTULDU

Şammari, Diyala'daki saldırıların arkasında terör örgütü DAEŞ'ın olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de DAEŞ'ın ülkede yaklaşık 3 yıldan fazla süren askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu.

İbadi'nin DAEŞ'a karşı ilan ettiği zafere rağmen, özellikle ülkenin orta ve doğusundaki vilayetler sık sık kaçırma, öldürme veya intihar saldırıları ile gündeme geliyor.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:24
  1. DAEŞ
  2. Irak

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