DAEŞ'liler ABD helikopterleri ile tahliye edildi

Afganistan'ın kuzeyindeki Cevzcan iline bağlı Derzab ilçesinde Taliban'ın bölgedeki DAEŞ yapılanmasına yönelik başlattığı saldırılardan kaçan en az 150 DAEŞ'li ABD destekli Kabil hükümeti ile anlaşma yaparak bölgeden helikopterlerle tahliye edildi.

Kabil hükümetine bağlı kaynaklar Habiburrahman ve beraberindeki DAEŞ üyelerinin hükümet güçlerine ait helikopterlerle çatışma bölgesinden tahliye edildiğini doğruladı.

GÜVENLİ BÖLGEYE ALDILAR

Habiburrahman ve beraberindeki savaşçıları Derzab bölgesinde sığındıkları hükümet güçlerinin merkezinden alınıp, helikopterlerle güvenli bir bölgeye tahliye edildiler.

Taliban ise bölgedeki çatışmalara dair dün yaptığı açıklamada, Cevzcan ilindeki DAEŞ varlığının son operasyonla birlikte tamamen bitirildiğini ididia etmişti.

Sözcü Zebihullah Mücahid tarafından yapılan açıklamada vilayetin tamamında DEAŞ varlığına son verildiği belirtilmiş, 100'den fazla DAEŞ'linin Taliban savaşçılarının saldırılarında öldürüldüğü ifade edilmişti.

Taliban tarafından düzenlenen son saldırıyla birlikte DAEŞ'in Afganistan'ın kuzeyindeki varlığı büyük ölçüde sona ermiş olsa da örgütüne merkezi olarak bilinen doğudaki Nangarhar ilinde DAEŞ varlığı halen sürmekte.