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DAEŞ'li terörist 'Kara Dul', Belçika'dan sığınma talep etti

'Kara Dul' lakaplı DAEŞ'li terörist Malika El Aroud, sınır dışı edilmesini önlemek için Belçika'ya siyasi sığınma talebinde bulundu.

03 Kasım 2018 Cumartesi 17:05
DAEŞ'li terörist 'Kara Dul', Belçika'dan sığınma talep etti

Geçtiğimiz yıl Belçika vatandaşlığını kaybeden ve hükümlü olan DAEŞ’li terörist Malika El Aroud sınır dışı edilmesini önlemek için siyasi sığınma talebinde bulundu.

8 yılın ardından serbest bırakıldı

Geçtiğimiz yıl Belçika vatandaşlığını kaybeden Fas kökenli ‘Kara Dul’ lakaplı DAEŞ’li terörist Malika El Aroud, sığınma talebinde bulunarak sınır dışı edilmesini engellemeye çalıştığı belirtildi. Belçika’da 8 yıl hapis cezasının ardında geçtiğimiz yıl serbest bırakılan ve Belçika vatandaşlığı elinden alınan Malika El Aroud, sınır dışı edilmemek için sığınma talebinde bulundu.

"Sığınma talebinin ele alınması mümkün değil"

Belçika vatandaşı olarak yükümlülüklerinde ciddi olarak yerine getirmediği ve DAEŞ terör örgütü ile çok yakın ilişkisi içinde olduğu belirtilen ‘Kara Dul’ lakabıyla bilinen terörist Malika El Aroud, Belçika Yabancılar Uyuşmazlıkları Konseyi (RVV) öncesinde acil bir prosedür başlattı. Belçika vatandaşlığını kaybetmesiyle beraber sınır dışı edilmesi beklenen El Aroud, “Belçika vatandaşlığımı kaybetmekle beraber sınır dışı edilmem nedeniyle Fas’ta işkence ve insanlık dışı ve onur kırıcı muamelesi riski ile karşı karşıya kalacağım. Bunun olmaması için mücadele edeceğim ve sınır dışı edilmemek için mücadeleme sürdüreceğim” dedi. Belçika Yabancılar Uyuşmazlıkları Konseyi (RVV) tarafından yapılan açıklamada ise El Aroud’ın sınır dışı edilme prosedürü devam ediyor. Sonuç açıklanmadığı müddetçe sığınma talebinin ele alınmasının mümkün olmadığı aktarıldı.

Gözetim altında tutulacak

Geçtiğimiz Ekim ayında polis tarafından tutuklanan ve kapalı bir merkeze yerleştirilen El Aroud’un hakkında herhangi bir işlem netleşene kapalı merkezde gözetim altında tutulacak.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 17:05
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  2. Belçika
  3. siyasi sığınma talebi
  4. Malika El Aroud
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  6. Belçika Yabancılar Uyuşmazlıkları Konseyi (RVV)

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