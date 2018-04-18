DAEŞ'in sözde yöneticisi öldürüldü!

Mısır Ordusu tarafından yapılan açıklamada DAEŞ'in yöneticisi olduğu öne sürülen bir ismin Sina Yarımadasındaki operasyonlarda öldürüldüğü ifade edildi.

Ordu güçleri tarafından bugün yapılan açıklamada, DAEŞ ve diğer silahlı gruplara karşı Sina Yarımadası bölgesinde devam eden operasyonlarda DAEŞ'in bölgedeki yöneticilerinden olduğu öne sürülen Nasır Ebu Zekul öldürüldü.

Mısır ordu kaynaklarının sosyal medya ağları üzerinden yaptığı açıklamada, Sina Yarımadası'nda belli bölgelere ani baskınlarla operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Mepa News'in haberine göre, DAEŞ yöneticisi olduğu öne sürülen Ebu Zekul'un bu baskınlar sonucu yaşanan çatışmada öldürüldüğü belirtildi. Öte yandan Sina Yarımadası'nda geçtiğimiz gün Mısır güvenlik güçlerine yönelik silahlı bir saldırı düzenlenmiş, olayda biri rütbeli en az 8 asker ölmüş, saldırının sorumluluğunu DAEŞ üstlenmişti.