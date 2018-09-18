Kayseri'de DAEŞ operasyonu! Sözde "Sincar askeri emiri" ve oğlu yakalandı

Kayseri'de terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyonda örgütün sözde "Sincar askeri emiri" Irak uyruklu Abdülhalık Kurdi ile Telafer'de örgüt adına faaliyet yürüten oğlu yakalandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde kentte belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

OĞLU TELAFER'DE FAALİYETTE BULUNUYOR

Operasyonda Irak'ta bulunduğu dönemde DAEŞ'ın sözde "Sincar askeri emiri" ve örgütte ağır silahçı olarak görev yaptığı tespit edilen Irak uyruklu Abdülhalık Kurdi ile örgüt adına Telafer'de faaliyette bulunan oğlu Mehdi Kurdi gözaltına alındı.

Baba ve oğlunun emniyetteki işlemleri sürüyor.