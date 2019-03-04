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DAEŞ’in sözde emîri hakim karşısında

Bursa TEM ekiplerince Yıldırım ilçesinde yakalanan sözde DAEŞemîri, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:34
DAEŞ’in sözde emîri hakim karşısında

Bursa TEM ekiplerince Yıldırım ilçesinde yakalanan sözde DAEŞemîri, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.


Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DAEŞ’in Halep ve Deyrezzor bölgelerinde çok sayıda örgüt mensubundan sorumlu olduğu tespit edilen örgütün sözde emîri İ.T’nin Yıldırım ilçesinde bir adreste ikamet ettiği tespit edildi. İ.T’nin yakalanması için çalışmalara başlayan ekipler şahsı söz konusu adrese yapılan operasyonla gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıs buradaki işlemlerinin ardından adlî makamlara sevk edildi. İ.T’nin savcılık sorgusu devam ediyor.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:34
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