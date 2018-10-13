"DAEŞ'in bile aklına gelmemiştir" diyen İngiliz gazeteci yazdı: Başlamadan bitti!

yeniakit.com.tr

Dünyaca ünlü İngiliz yayın kuruluşu Middle East Eye haber sitesinin genel yayın yönetmeni David Hearst, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda vahşice katledildiği tahmin edilen Cemal Kaşıkçı hadisesinin, Veliaht Kral Muhammed bin Selman dönemini başlamadan bitirdiğini söyledi.

"Kimse onun yanında güvende değil"

Middle East Eye’daki son yazısında “Trump ve çocuk kral: Muhammed bin Selman'ın saltanatı başlamadan bitti” başlığını kullanan Hearst, veliaht prens bin Selman'ı kasdederek “Kaşıkçı’nın ölümü delilik darbeleriyse, Kaşıkçı’nın ölüm emrini veren kişi tamamen deli olmalı... Onun saltanatı, mantık namına hiç bir şey taşımıyor. Kuralları ve kendisini kayıt altına alan bir şey yok. Bu adam sorgulanma ya da muhasebebi edilme konusunda korkusuz. Bu adamın karşısında kimse kendini güvende hissetmez” dedi.

"DAEŞ’in bile aklına gelmemiştir"

Kaşıkçı’nın ölümü ile gelişen süreci “yıkıcı kasırga” olarak nitelendiren Hearst, Kaşıkçı’nın ölümünün holiganca bir saldırı olduğunu belirterek, “Bu yöntem belki de DAEŞ’in bile aklına gelmemiştir” ifadesini kullandı.

David Hearst, geçtiğimiz aylarda da Cemal Kaşıkçı ile bir röportaj yapmıştı.