DAEŞ'e sızdı, 48 saldırıyı önledi! Sonu ise...

Irak istihbaratında görevli Yüzbaşı Harit el Sudani’nin, DAEŞ saflarına sızarak, terör örgütünün Irak topraklarında düzenlemeyi planladığı 30 araç bombası ve 18 intihar saldırısına engel olduğu ortaya çıktı. 2014’te örgüte sızmayı başaran El Sudani’nin, Irak istihbaratına bağlı ‘Şahin İstihbarat Hücresi’nin üyesi olduğu ve ailesinin bile ne iş yaptığından haberi olmadığı belirtiliyor.

KİMLİĞİ DEŞİFRE OLDU

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, geçen yıl Ocak ayında örgüt tarafından infaz edildiği düşünülen El Sudani’nin, kimliği ortaya çıkana kadar DAEŞ’in başkent Bağdat ve çevresinde düzenlemeye çalıştığı çok sayıda büyük terör saldırısını engellediği belirtiliyor. Yerel basında çıkan haberlere göre El Sudani örgütte, bombalı araçları saldırı noktasına bırakma görevini üstlenmişti. Genç istihbaratçı, örgüt üyelerinden teslim aldığı bomba yüklü araçları, bomba imha ekiplerine götürüyor, ardından hedeflenen bölgede sahte bombalarla saldırı düzenlenmiş görüntüsü veriyordu.

SAHTE BOMBA YERLEŞTİRDİ

2016’da Bağdat’ın El Hurriye semtindeki pazarı hedef alan bombalı araç saldırısının gerçekte hiç yaşanmadığı, bunun yerine bölgede sahte bir bomba patlatıldığı, bir grup figüranın da ölü ve yaralı taklidi yaptığı kaydedildi. Polisin olay yerinde çekilen güvenlik kamerası görüntülerini servis ettiği, DEAŞ’a bağlı Amaq haber ajansının da saldırıyı örgütün üstlendiğini duyurduğu belirtiliyor.

El Sudani’nin yöneticisi Ebu Ali el Basri, Daily Mail gazetesine verdiği demeçte, “DAEŞ ondan şüphelenmeye başladığında aracına bir dinleyici yerleştirdi. Örgüt liderleri, (El Sudani’nin) bizimle yaptığı konuşmaları duyunca da infaz emrini verdi” dedi. Ekip arkadaşları, genç yüzbaşının Ağustos 2017’de DEAŞ tarafından yayınlanan infaz videosunda görülen 4 kişiden birisi olduğunu düşünüyor, ancak bugüne kadar El Sudani’nin cesedine ulaşılamamış.