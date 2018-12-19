DAEŞ Mısır askeri konvoyuna saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Terör örgütü DAEŞ'e bağlı silahlı militanlar Sina Yarımadası kuzeyinde Mısır ordu güçlerine ait bir konvoya saldırdı.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Sina Yarımadası kuzeyindeki El Mağara beldesinde devriye görevi yapan Mısır ordu güçlerine ait askeri konvoya DAEŞ tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Yerel kaynaklar saldırıyı doğrularken konuyla ilgili herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

DAEŞ'e bağlı haber kaynakları tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamadaysa, aralarında Humvee ve çeşitli zırhlı araçların bulunduğu ordu konvoyuna yönelik saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Saldırının daha önceden yola yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle başlatıldığını daha sonra silahlı çatışmaya döndüğünü öne süren kaynaklar, saldırıda Mısır ordu güçlerinden 20 kişinin öldüğünü veya yaralandığını ifade etti.

Öte yandan DAEŞ'e bağlı kaynak, Refah kenti güneyindeki Mukata köyünde düzenlenen keskin nişancı saldırısında da Mısır ordusundan bir askerin öldüğünü öne sürdü.

Kaynak: Mepa News