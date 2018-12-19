0553 313 94 23

DAEŞ Mısır askeri konvoyuna saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Terör örgütü DAEŞ'in Sina Yarımadası'nda Mısır ordu güçlerine yönelik saldırı düzenlediği bildirildi. Mısır ordusundan 20 askerin ölü veya yaralı olduğu öğrenildi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 03:17
DAEŞ Mısır askeri konvoyuna saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Terör örgütü DAEŞ'e bağlı silahlı militanlar Sina Yarımadası kuzeyinde Mısır ordu güçlerine ait bir konvoya saldırdı.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Sina Yarımadası kuzeyindeki El Mağara beldesinde devriye görevi yapan Mısır ordu güçlerine ait askeri konvoya DAEŞ tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Yerel kaynaklar saldırıyı doğrularken konuyla ilgili herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

DAEŞ'e bağlı haber kaynakları tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamadaysa, aralarında Humvee ve çeşitli zırhlı araçların bulunduğu ordu konvoyuna yönelik saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Saldırının daha önceden yola yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle başlatıldığını daha sonra silahlı çatışmaya döndüğünü öne süren kaynaklar, saldırıda Mısır ordu güçlerinden 20 kişinin öldüğünü veya yaralandığını ifade etti.

Öte yandan DAEŞ'e bağlı kaynak, Refah kenti güneyindeki Mukata köyünde düzenlenen keskin nişancı saldırısında da Mısır ordusundan bir askerin öldüğünü öne sürdü.

Kaynak: Mepa News

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 03:17
  1. Mısır ordu güçleri
  2. El Mağara beldesi
  3. Mısır
  4. Mısır ordusu
  5. Refah
  6. Terör örgütü DAEŞ
  7. Sina Yarımadası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abonelik sözleşmesine ilişkin kanun Resmi Gazete'de
    1. Abonelik sözleşmesine ilişkin kanun..
    2. Beşiktaş Pepe'nin alternatifini La..
    3. Trabzonspor, Esteban'ın yerini..
    4. DAEŞ Mısır askeri konvoyuna saldırdı!
    5. İşte Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'de..
    6. Trump'a şok! Vakfı kapatılıyor
    7. Hıncal Uluç'tan Beşiktaş Kulübü..
    8. Gece yarısı imzayı attı!..
    9. "FBI tuzağa düşürdü"
    10. Kahtani hakkında şok iddia: Kadın..
    11. Tekirdağ'da kar yağışı hayatı olumsuz..
    12. Helal üretilmeye başlanmasının..
    13. Malezya'da istifa depremi! Parti..
    14. Arap Birliği'nden küstah açıklama:..
    15. ABD'de başörtülü kıza alçak saldırı!..
    16. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    17. 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    18. Flaş iddia! Kaşıkçı cinayeti sonrası..
    19. Türk kökenli trafik görevlisi..
    20. Bakan Soylu gaziler ve yakınlarıyla..
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı açıklandı
    CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı açıklandı
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi