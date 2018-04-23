DAEŞ: Irak'taki tüm seçim merkezleri hedef

Terör örgütü DAEŞ, Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler öncesi bir tehdit mesajı yayınladı.

BBC İzleme Servisi'nin haberine göre, DAEŞ sözcüsü Ebu Hasan El Muhacir Pazar günü mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden yayımladığı 48 dakikalık ses kaydında "Seçim merkezleri ve buralarda bulunanlar hedef olacaklardır" dedi. Söz konusu tehdit mesajında sandığa gitmemesi istenen kitle, Sünniler.

DAEŞ'in haftalık gazetesi Al Naba'nın 20 Nisan tarihli sayısında da benzer bir uyarı yer almıştı.

Örgüt ister aday, ister yetkili, isterse de seçmen olsun, seçimlerde yer ala herkesin düşman sayılacağı uyarısında bulunmuştu.

DAEŞ Sözcüsü Ebu Hasan El Muhacir'in son mesajı en erken 14 Nisan tarihinde kaydettiği ya da mesajını bu tarihte yenilediği anlaşılıyor.

Zira mesajda ABD, Fransa ve İngiltere'nin aynı gün Suriye'de düzenlediği hava saldırılarına değiniliyor.

'Yeni bir aşamadayız'

Mesajda ABD'ye yönelik eleştiriler sürse de, DAEŞ militanlarından Rusya ve İran'a odaklanmaları isteniyor, "Bugün cihatta dönüm noktası niteliğinde yeni bir aşamadayız" deniyor.

Ayrıca DAEŞ'in Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki varlığına atıfla, ABD'nin Kudüs'ü başkenti olarak tanıdığı İsrail'i koruyamayacağı vurgulanıyor.

DAEŞ, Suriye'deki "fiili" başkenti Rakka'nın kontrolünü Ekim ayında kaybetmişti.

Örgütün lider kadrosundan Eylül ayından bu yana böylesine kapsamlı bir ses mesajı gelmemişti.

Kaynak: BBC Türkçe