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DAEŞ için eleman temin eden 11 kişi gözaltına alındı!

DAEŞ Terör örgütü hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulunan, çatışma bölgelerine eleman temin eden ve örgüt mensuplarına lojistik destek sağlayan şahısların yakalanması için çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, 11 kişiyi gözaltına aldı.

23 Ekim 2018 Salı 15:22
DAEŞ için eleman temin eden 11 kişi gözaltına alındı!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda terör örgütü DAEŞ’a elaman ve lojistik destek sağladığı iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı.

Teröristlere her türlü desteği sağlıyorlardı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, terör örgütleriyle mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli’de DAEŞ Terör örgütü hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulunan, çatışma bölgelerine eleman temin eden ve Türkiye’ye illegal yollardan giren örgüt mensuplarına lojistik destek sağlayan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Şahısları takibe alan ekipler tarafından Kocaeli’nin İzmit, Darıca, Kartepe, Dilovası, Derince ilçelerinde ve İstanbul ilinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Dijital materyale el konuldu

Yapılan aramalar esnasında elde edilen, çok sayıda örgütsel dokümana, dijital materyale ve bir adet kurusıkı tabancaya el konuldu. A.F.B., M.K., C.A., A.S., R.N., K.K., R.T., M.D., G.D., C.D., ve İ.A adlı şüpheli şahısların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 15:22
  1. İstanbul
  2. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
  3. DAEŞ
  4. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü

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