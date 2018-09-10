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DAEŞ evlerine operasyon! Gözaltılar var

Adıyaman'da terör örgütü DAEŞ üyelerinin kaldığı belirlenen evlere yapılan operasyonlarda 4 kişi gözaltına alınırken, evlerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 10:39
DAEŞ evlerine operasyon! Gözaltılar var

Adıyaman'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde DAEŞ üyelerinin kaldığı belirlenen evlere operasyon düzenledi.

ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Evlerde yapılan aramalarda, çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi. Terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları iddiasıyla K.K, İ.İ, M.U. ve G.T. gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 10:39
  1. Adıyaman
  2. DAEŞ
  3. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri

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