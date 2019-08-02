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DADDRALLİ’ciler Cıngırt Kalesi’ne çıktı

Karadeniz Yat Rallisi kapsamında Ordu’nu Fatsa ilçesinde misafir olan Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADDRALLİ) üyeleri turistik yerler olan Cıngırt Kalesi ve Gaga Gölü’nü gezdiler.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:45
DADDRALLİ’ciler Cıngırt Kalesi’ne çıktı

Karadeniz Yat Rallisi kapsamında Ordu’nu Fatsa ilçesinde misafir olan Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADDRALLİ) üyeleri turistik yerler olan Cıngırt Kalesi ve Gaga Gölü’nü gezdiler.



Gerçekleşen bu geziyle Cıngırt Kalesi’ne ilk defa yabancı turistlerin çıktı


Turistik gezi öncesi misafirlere Fatsa Belediyesi Sosyal Tesislerinde kahvaltı verildi. Kahvaltıya katılan AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı misafirlerle sohbet etti.


Fatsa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Fatih Nacak, tarihi araştırmalarıyla bilinen Rüstem Gürler, esnaf Süleyman Şenel, Yelken Kulübünden Sulhi Şahin nezaretinde Cıngırt Kalesi ve Gaga Gölü ziyaretleri yapan Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği üyelerinden yabancı turistlerde kafilede yer aldılar. Rüstem Gürler Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği üyelerine Cıngırt Kalesi’nin tarihçesini anlattı.


Cıngırt Kalesi’nin tarihinin Milattan önce 10 bin yılına kadar uzandığını belirten Gürler, “Burada denize kadar inilen 500 basamaklı dehliz var ancak bunun 100. basamağından itibaren aşağıya iniş yapılamıyor. Burası savaş anında Rahipleri koruma amaçlı saklanma odaları olan bir yer. Romalılar döneminde Sinop’tan Ukrayna’nın Odessa şehrine kadar 75 kale yapılmış, gözetleme kuleleri kurulmuş. Bu kalelerden en önemlilerinden birisi Fatsa ilçemizde olan Cıngırt Kalesi’dir” dedi.


Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği üyeleri Cıngırt Kalesi’nden sonra doğal güzelliğiyle bilenen Gaga Gölü’nü giderek Fatsa’daki turistik gezilerini tamamladılar.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:45
  1. doğa

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