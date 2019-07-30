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DADD Ralli ekibi Fatsa’ya demir attı

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) tarafından organize edilen ’DADDralli Karadeniz 2019’ etkinliği kapsamında Ordu’ya gelen yatlar, Fatsa ilçesinde limana demir attı.

30 Temmuz 2019 Salı 16:34
DADD Ralli ekibi Fatsa’ya demir attı

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) tarafından organize edilen ’DADDralli Karadeniz 2019’ etkinliği kapsamında Ordu’ya gelen yatlar, Fatsa ilçesinde limana demir attı.


14 tekne ile yola çıkan ve 4 teknenin arıza yapması sonucu 10 tekne yola devam ederek Fatsa Limanı’na demir atarak 2 gün limanda konaklayacak. DADD Ralli ekibinin gezisi İstanbul’da sona erecek.


Geziyle bilgi veren DADD Başkanı Dr. Zafer Türkmen, şunları söyledi:


"2 yıl önce derneğimizi kurduk. Yerli ve yabancı kişiler turumuzda yer alıyor. 74 gün sürecek rallimiz boyunca 44 limana uğruyoruz. Bu limanlardan biri de Fatsa ilçesidir. İki gün burada konakladıktan sonra Samsun iline hareket edeceğiz. Yabancılarında katılımı ile güzel organizasyona imzalar attık. Onlarda ülkelerine döndüklerinde buraları anlatacaklar. Karadeniz’in daha fazla duyulması ve yat turizminin gelişmesi için son derece önemlidir. Daha fazla yatçıyı bu yarışımıza çekmek istiyoruz. Yerli yatçıların da buralara gelip Karadeniz’i görmeleri kendileri için son derece güzel olacaktır. Çok beğenecekler ve farklı bir yapılaşmayı burada görecekler. Yerel yönetimlerde bizlere daha fazla ilgi ve destek oluyorlar. Her yıl bu ralliyi yapmak istiyoruz. Bu tür destekler biz yatçılar için son derece güzel bir durum. Karadeniz’i seviyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:34
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