Daday’da mezun olan öğrenciler, şenlikte buluştu

Daday’da 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesi nedeniyle ortaokul öğrencileri arasında spor şenliği yapıldı.

Daday Kelebek Çayırında Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen şenlikte, dokuz farklı branşta öğrenciler arasında yarışmalar yapıldı. Televizyon da yayınlanan yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı’nın Survivor programından esinlenerek yapılan yarışmada öğrencilerin sportif başarıları test edilerek, ilerideki yaşantılarında sportif yarışmalarda başarılı olmaları hedeflendi. Oldukça çekişmeli yarışmaların yaşandığı şenlikte öğrenciler kıyasıya mücadele etti. Yarışmalar sonucunda Selalmaz Ortaokulu birinci, İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Atatürk Ortaokulu üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Kemal Balaban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bekir Sami Kavuş tarafından verildi.