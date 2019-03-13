Daday’da eski devlet hastanesinin yıkımına başlandı

Daday’da uzun yıllar Devlet Hastanesi olarak kullanılan fakat zamanla işlevini yitirmesi sonucu eskiyen binanın yıkımına başlandı.

Daday’da hastane binasının yeni hizmet binasına taşınması sonucu bir süredir boş ve atıl durumda bulunan binanın yıkım ihalesi yapıldı. İhale sonucunda yıkım işlerini alan yetkili firma, yıkım işlerine başladı. Binanın yıkım işleri bittikten sonra şuan için ihale tarihi belli olmayan yeni hastane bina yapım ihalesi yapılacak. Yıkılan eski hastane binasının yerine daha modern, daha kapsamlı ve geniş bir hastane yapılması planlanıyor. Yetkililer, şuan için sadece yıkım ihalesinin gerçekleştiğini söyleyerek yeni bina yapımı hakkında henüz kesin bir bilgi olmadığını kaydetti.