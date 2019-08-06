Daday’da çıkan yangın büyümeden söndürüldü Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Karcaağaç köyünde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Karcaağaç köyünde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Daday ilçesine bağlı Karcaağaç köyünde Hacı Ali Çevik’e ait evin odasında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevleri gören ev halkı, durumu Daday Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine vakit kaybetmeden olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yangının büyümesini ve başka evlere sıçramasını önledi. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi.

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