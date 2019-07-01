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Daday ve İnebolu Cezaevlerinin kapatılmasına karar verildi

Adalet Bakanlığı, Daday ve İnebolu Cezaevlerinin fiziki şartlara uymadığı gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:26
Daday ve İnebolu Cezaevlerinin kapatılmasına karar verildi

Adalet Bakanlığı, Daday ve İnebolu Cezaevlerinin fiziki şartlara uymadığı gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.


Türkiye genelinde fiziki şartlarının yetersizliği nedeniyle kapatılan cezaevleri arasına Daday ve İnebolu Cezaevleri de eklendi. İnebolu ve Daday Cezaevlerinin kapatılmasına yönelik karar üst yazıyla ilçe kaymakamlıklarına bildirildi.


1985 yılında açılan Daday Kapalı Cezaevinin mahkum yetersizliği nedeniyle kapanması kararı geldi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün açıklanan fiziki şartlarına uymadığı söylenen Daday Cezaevinin 2012 yılında kalorifer sistemi kurularak 42 kişilik kapasiteden 60 kişilik kapasiteye çıkartılmıştı.


Öte yandan, İnebolu M Tipi Kapalı Ceza ve Tutukevi’nde 2007 deprem yönetmeliği gereği Şubat 2015’te yapılan jeoteknik ve jeofizik araştırmalar sonunda yaşam mahallinin olmadığı, güçlendirilmesinin yeniden yapım masraflarının üzerinde olduğu raporları tutularak kapatılma kararı alındı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:26
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