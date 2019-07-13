Dadaşlar'dan çocuk istismarıyla mücadeleye destek

ERZURUM (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un futbolcuları, "Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak" kampanyasına destek için antrenmana bileklerine mavi kurdele takarak çıktı.

Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Erzurumspor, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele (UCİM) Derneği Erzurum Temsilciliği üyelerini antrenman öncesi sahada ağırladı.

Derneğin başlattığı "Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak" kampanyasına kayıtsız kalmayan Erzurumsporlu futbolcular, sol bileklerine kurdele takarak antrenman yaptı.

Erzurumspor Teknik Direktörü Mustafa Bilazer, çocuk istismarı ile mücadelede Erzurumspor olarak her zaman desteğe hazır olduklarını belirtti.

UCİM Erzurum Temsilcisi Ayşegül Aydoğan, tüm futbolculara etkinliğin amacını anlatarak, Erzurumspor ekibine, çocuk istismarı gibi hassas bir konuda farkındalık oluşturmak için verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Bu davranışın tüm futbol takımlarına örnek olması gerektiğini ileten Aydoğan, bu sezon için Erzurumspor'a başarı dileklerinde bulundu.

UCİM derneği üyeleri ve sporcular, mavi kurdeleleri ile poz vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.