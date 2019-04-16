Dadaş nüfusu artıyor

Türkiye’de Erzurum doğumluların sayısı 1 milyon 870 bin 126 olurken, il dışında yaşayan Erzurumluların sayısı 1 milyon 102 bin 278 kişi olarak kaydedildi. İl dışında yaşayan Erzurumluların en fazla sayıda bulundukları 5 şehir İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Kocaeli;en fazla sayıda ikamet ettikleri bölge ise Marmara Bölgesi oldu.

İSTANBUL’DA 421 BİN 399 ERZURUMLU YAŞIYOR

İl dışında yaşamını devam ettiren Erzurum doğumluların en fazla rağbet ettikleri il İstanbul olurken, bu ili nüfus çokluğu bakımından İzmir, Bursa, Ankara ve Kocaeli illeri takip etti.İl dışında yaşayan Erzurum doğumluların yüzde 38.22’si İstanbul, yüzde 13.23’ü İzmir, yüzde 12.54’ü Bursa, yüzde 10.31’i Ankara ve yüzde 7.99’u ise Kocaeli’ni tercih etti.

DOSİAD ANALİZİ

TÜİK 2018 ADNKS İkamet edilen yere göre nüfus kütüğüne kayıtlı olunan il verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince gerçekleştirilen analize göre, İl dışında yaşayan Erzurumluların 731 bin 957’si Marmara, 198 bin 376’sı Ege, 156 bin 378’i İç Anadolu, 36 bin 27’si Akdeniz, 35 bin 751’i Karadeniz, 25 bin 367’si Doğu Anadolu ve 8 bin 312’si de Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşıyor.

DADAŞLARIN TERCİHİ MARMARA BÖLGESİ

İl dışında yaşayan Erzurumluların en fazla sayıda yoğunlaştığı Bölge Marmara Bölgesi oldu. Bu bölgeyi Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi izledi. Erzurum doğumluların yüzde 66.40’ı Marmara, yüzde 17.99’u Ege, yüzde 14.18’i İç Anadolu, yüzde 3.26’sı Akdeniz, yüzde 3.24’ü Karadeniz, yüzde 2.30’u Doğu Anadolu ve yüzde 0.75’i ise Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşamayı tercih etti.

ERZURUM DOĞUMLULARIN İL DAĞILIMLARI

Erzurum’da Erzurum doğumluların sayısı677 bin 958 olarak kaydedildi. İl dışında yaşayan Erzurum doğumluların dağılımı ise şöyle kaydedildi:

İstanbul 421 399, İzmir 145 839, Bursa 138 264, Ankara 113 746, Kocaeli 88 095, Tekirdağ 30 532, Manisa 20 410, Sakarya 17 684, Antalya 17 092, Konya13 440, Aydın 13 320, Yalova 12 859, Kayseri 12 471, Balıkesir 9 563, Denizli 8 703, Eskişehir 8 068, Adana 6 959, Erzincan 6 634, Rize6 620, Muğla6 316, Mersin 5 433, Trabzon 3 916, Çanakkale 3 888, Samsun 3 884, Kırklareli 3 792, Düzce 3 473, Bilecik 3 392, Kars 2 835, Hatay 2 566, Ağrı 2 507, Edirne 2 489, Malatya 2 389, Muş 2 323, Artvin 2 150, Zonguldak2 015, Diyarbakır 1 979, Van 1 840, Elazığ 1 774, Gaziantep 1 748, Kütahya 1 724, Tokat 1 671, Bolu 1 664, Sivas 1 654, Karabük 1 615, Bayburt 1 585, Isparta 1 464, Kırşehir 1 452, Kırıkkale 1 215, Ordu 1 205, Gümüşhane 1 199, Şanlıurfa 1 197, Afyonkarahisar 1 149, Iğdır 1 112, Giresun 1 076, Ardahan1 039, Şırnak 1 012, Kastamonu 1 005, Nevşehir 973, Amasya 955, Hakkari 946, Kahramanmaraş 915, Uşak 915, Bingöl 854, Burdur 847, Yozgat 786, Çorum 783, Osmaniye 751, Aksaray 743, Mardin 693, Niğde 657, Bitlis 644, Karaman 632, Siirt 568, Çankırı 541, Bartın 522, Batman 486, Tunceli 470, Adıyaman 422, Sinop 413, Kilis 207

BÖLGESEL DAĞILIM

İl dışında yaşayan Erzurumluların en fazla sayıda tercih ettikleri iller Marmara Bölgesinde İstanbul, Bursa ve Kocaeli; Ege Bölgesinde İzmir, Manisa ve Aydın; İç Anadolu Bölgesinde Ankara, Konya ve Kayseri; Akdeniz Bölgesinde Antalya, Adana ve Mersin; Karadeniz Bölgesinde Rize Trabzon ve Samsun; Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa; Doğu Anadolu Bölgesinde ise Erzincan, Kars ve Ağrı olarak sıralandı.