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Otomotiv Dacia Duster, üst üste zam dalgası yaşıyor: 1 milyon 315 bin 900 liraya satılıyor... Dacia Duster fiyat listesi
Otomotiv

Dacia Duster, üst üste zam dalgası yaşıyor: 1 milyon 315 bin 900 liraya satılıyor... Dacia Duster fiyat listesi

Yeniakit Publisher
2024-04-26 20:09:00 - 2024-04-26 20:12:10
Dacia Duster, üst üste zam dalgası yaşıyor: 1 milyon 315 bin 900 liraya satılıyor... Dacia Duster fiyat listesi

Dacia Duster zamma fena yakalandı. Son dönemde 4. kez zamlandı! Fiyatlar darma durmadan artarken Dacia Duster almak isteyenler fiyat listesini araştırıyor. İşte güncel Dacia Duster fiyat listesi...

Dacia’nın maceraperest ruhunu yansıtan ve Türkiye’de de büyük ilgi gören Duster modeli, Nisan 2024 itibarıyla yeni fiyat listesi ve güncellenmiş özellikleriyle otomobil severlerin karşısına çıkıyor.

Dacia Duster'ı almak istiyorsanız acele edin! Fiyatlar durmadan artıyor…

2010 yılında piyasaya sürülen ve kısa sürede 2 milyonluk satış rakamına ulaşarak Dacia’nın en çok satan modellerinden biri haline gelen Duster, her 63 saniyede bir üretim bandından inmeye devam ediyor.

Günde ortalama bin adet üretim kapasitesiyle dikkat çeken bu model, Türkiye’de 152 bin 406 adet satışla en çok tercih edilen dördüncü otomobil olma unvanını koruyor. Ama Duster bu ay da zamlandı. İşte yeni fiyatlar.

ZAM DALGASI DUSTER’I DA VURDU

Dacia, aralık ayında 899 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan 2023 model Duster’ın baz modelinin fiyatını 1 milyon 177 bin 900 TL’ye çıkardı. 2024 model yılı için belirlenen yeni fiyatlar, otomobil piyasasındaki genel zam trendini yansıtıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Expression ECO-G 100 bg modeli aralık ayında 1 milyon 053 bin TL iken, Nisan 2024’te 1 milyon 177 bin 900 TL’ye yükseldi.
Essential TCe 150 bg 4x4 modeli için aralık ayında istenen 1 milyon 190 bin TL, Nisan 2024’te 1 milyon 401 bin 900 TL oldu.
Otomatik vites seçeneği olan Essential TCe 150 bg EDC modelinin fiyatı ise aralık ayında 1 milyon 095 bin TL’den, Nisan 2024’te 1 milyon 211 bin TL’ye çıktı.

FİYATLAR HIZLA ARTTI

Duster’ın en üst donanım paketi olan Journey TCe 150 bg EDC modeli, aralık ayında 1 milyon 189 bin TL’den satılırken, Nisan 2024’te 1 milyon 315 bin 900 TL’lik etiket fiyatına sahip.

Dizel motor seçeneği ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle öne çıkan Essential Blue dCi 115 bg 4x4 modeli ise aralık ayında 1 milyon 309 bin TL iken, Nisan 2024’te 1 milyon 555 bin TL’ye yükseldi.

YİNE DE UYGUN FİYATLI

Bu fiyat artışları, Duster’ın benzin, LPG ve dizel motor seçenekleriyle sunduğu çeşitliliği ve her bütçeye uygun model skalasını korumasına rağmen, otomobil piyasasındaki genel ekonomik koşulların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Duster, özellikle fiyat-performans oranıyla ve sunduğu geniş donanım seçenekleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

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