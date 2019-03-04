0553 313 94 23

Dacia 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda özel serisini tanıtıyor

Dacia, Cenevre Otomobil Fuarı’nda bazı ülkelerde Techroad olarak bilinen ve Duster, Logan ve Stepway ailesine yönelik sunulan Ultimate özel serisinin tanıtımını gerçekleştiriyor- Ülkeye bağlı olarak ocak ayından itibaren siparişe açılan özel seri, Avrupa’da ve Dacia’nın mevcut olduğu 44 ülkenin çoğunda mart başında satışa sunulacak

04 Mart 2019 Pazartesi 18:05
Dacia 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda özel serisini tanıtıyor

İSTANBUL (AA) - Dacia, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda bazı ülkelerde Techroad olarak da adlandırılan yeni Ultimate özel serisini sergiliyor.

Dacia açıklamasına göre, şirket bazı ülkelerde Techroad olarak bilinen ve Duster, Logan ve Stepway ailesine yönelik sunulan Ultimate özel serisinin tanıtımını gerçekleştiriyor.

Füzyon Kırmızı ve Antrasit Gri; Duster, Logan ve Stepway ailesine (Sandero, Logan MCV, Lodgy ve Dokker) yönelik sunulan özel serinin yeni renkleri arasında yer alıyor.

Dacia, Duster’da yer alacak 1.3 TCe 130 ve 150 bg yeni benzinli motorlarını tanıtıyor. Yeni nesil benzinli motorlar, güvenilirlik ve dayanıklılık açısından en yüksek gereksinimleri karşılamak için en güncel inovasyonları içeriyor.

Güçlü tasarımı, griye kontrast oluşturan kırmızı dekoru ve çarpıcı bir tarza sahip döşemeleriyle Dacia özel serisi dikkati çekiyor.

Ultimate özel serisi, dış (karoser hatları, dikiz aynası gövdeleri, kapıların alt kısmı) ve iç kısmındaki (kapı panelleri, havalandırma çerçeveleri, özel döşeme ve ön/arka paspas üstü) kırmızı ayrıntılarla öne çıkıyor. Daha konforlu bir görünüme sahip kabin içindeki açık gri tonlar ile kırmızı renkler, koyu karbon gösterge paneli ile kontrast oluşturuyor.

Orta kısımda yer alan kırmızı tasarım, sis farlarını öne çıkarırken, 16 inç çift tonlu Parlak Gümüş/Gri elmas alüminyum jantlar (veya Duster ile sunulan 17 inç alüminyum jantlar) göze çarpıyor.

Özel seri, arka görüş kamerası ve park sensörleri, otomatik klima, eller serbest giriş kartı, kör nokta uyarı sistemi, çok görüşlü kamera, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu Media Nav Evolution multimedya sistemini içeren Duster City Plus Paketi gibi kullanışlı Dacia teknolojileri ile birlikte sunuluyor. Ülkeye bağlı olarak ocak ayından itibaren siparişe açılan özel seri, Avrupa’da ve Dacia’nın mevcut olduğu 44 ülkenin çoğunda mart başında satışa sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dacia Satış ve Pazarlama Direktörü Ionuţ Gheorghe, "Bu lansman 2019’un parlak bir yıl olacağını gösteriyor. Tıpkı satışları yüzde 20,5 artan Sandero ve Yeni Duster performanslarının damga vurduğu rekor 2018 yılı gibi." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Dacia, 2018 yılında yüzde 7 artış ile dünya çapında 700 bin 798 satış adedi gerçekleştirdi ve bir rekora imza attı. Sandero da Avrupa’da en çok perakende satışı gerçekleştirilen model olmaya devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 18:05
  1. Dacia

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Tırnakçılık’ yöntemi ile kasiyerleri soydular
    1. ‘Tırnakçılık’ yöntemi ile kasiyerleri..
    2. İzmir'de dolandırıcılık operasyonu
    3. Şanlıurfa'da koruma altındaki oklu..
    4. Hatırlandıkları için memnun kaldılar
    5. Volvo, otomobillerin hızını 180..
    6. "Çok kırılgan bir takımız"
    7. Rusya 'Skripal' olayında İngiltere'yi..
    8. Yeni içme suyu hattında ilk eve su..
    9. Bakan Dönmez: “AK Parti belediye..
    10. Mitsubishi Electric'ten "evden uzaya"..
    11. Korsan ödeme noktaları için aboneleri..
    12. Gezi Parkı eylemlerine ilişkin..
    13. Yeni S-400'ler teslim edildi
    14. Güney Afrika'ya Türk Cumhurbaşkanı..
    15. Kalp krizi neden olur?
    16. AK Parti'nin Bartın mitingi
    17. Nemrut yolu kardan temizleniyor
    18. ABD, İsrail'e THAAD hava savunma..
    19. AK Parti'nin Bartın mitingi
    20. Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor..
    21. Hollanda'da camiye İslamofobik..
    22. Çöp poşetinin içinde ölü bulunan..
    23. Başkan Tok: “Mega projeleri İlkadım’a..
    24. Yüksek sesle müzik dinlediği için..
    25. NATO'dan Rusya'ya INF çağrısı
    26. Oklu kirpiyi vahşice öldüren şahıslar..
    27. "İstanbullu kimliğini benimseyelim"
    28. Tecavüzler ülkesinde 'sapık' dehşeti!
    29. Milli Piyango'dan oynanma saati..
    30. Erciş'te minibüs otomobile çarptı: 1..
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk